Ağızdaki bu his zehirlendiğinizin işareti! Eğer balık böyle görünüyorsa kesinlikle yemeyin...

Yöntem 2: Balığı Dikkatlice İnceleyin

Balık bozulmaya başladığında, dışı ıslanacak ve sonunda sümüksü bir tabaka oluşturacaktır. Bu, balığınızın kötüleştiğinin ilk işaretidir. Tamamen bozulduktan sonra, katman yoğun ve dokunulduğunda kaygan bir his uyandıracaktır. Bu işareti görür görmez çiğ balığı atın.

Pişmiş balık ise bozulmaya başladıktan sonra bile lapa gibi bir tabaka oluşturmaz. Bir sonraki adım balığı koklamak. Muhtemelen bildiğiniz gibi, hem pişmiş hem de çiğ balık, balık gibi kokar. Ancak buzdolabında bozulmaya başlayan balıklar keskin bir balık kokusuna sahip olacaktır. Ve zaman geçtikçe, daha da kötüleşecektir. Koku, çürüyen etin o kötü kokusuna dönüşecektir. Çiğ balıkta garip bir süt rengi olup olmadığını da incelemelisiniz. Tipik olarak balık eti, ince bir sıvı tabakası ile beyaz veya açık pembe renklere sahiptir. Soğutulmuş veya taze balık bozulmaya başladığında, eti sütlü ve parlak bir renk alacaktır. Bazı kısımlarda ayrıca gri veya mavimsi bir renk tonu oluşacaktır, bu yüzden dikkatli olun.

Eğer pişirdiyseniz balığınız parlak ve sütlü bir renk geliştirmez. Bu işaret sadece çiğ balık için geçerlidir. Son olarak, balığınızda dondurucu yanık belirtileri olup olmadığını kontrol edin. Balığınızı dondurucuda +9 ay sakladıysanız bu işaret görünür. Renksiz parçalar ve kristalleşmiş buz katmanlarını görebilirsiniz. Bu işareti fark ederseniz, yiyeceği hemen atın