Ağızdan nefes alıyorsanız dikkat! Burun tıkanıklığı sağlığınızı tehdit ediyor

Ağızdan nefes almak, çoğu kişi tarafından günlük yaşamda fark edilmeyen bir alışkanlık gibi görünse de aslında ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Burun tıkanıklığı, sadece basit bir rahatsızlık gibi düşünülebilir; ancak uzun süreli olduğunda uyku kalitesini düşürür, enerjiyi azaltır ve çeşitli sağlık problemlerine zemin hazırlar. Uzmanlar, rahat nefes almanın sağlık için bir gereklilik olduğunu vurgulayarak dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Günlük yaşamı olumsuz etkileyen, uykusuzluğa, baş ağrısına ve hatta sosyal yaşamda performans kaybına neden olabilen burun tıkanıklığı konusunda KBB Uzmanı Op. Dr. Erol Demirbaş'tan uyarı geldi. Demirbaş, burun tıkanıklığının sadece "basit bir kış şikayeti" olarak görülmesinin büyük bir hata olduğunu belirtti.



"TIKALI BURUN, GÜN BOYU ENERJİNİZİ ÇALAN GİZLİ BİR DÜŞMANDIR"

Op. Dr. Demirbaş, burun tıkanıklığının sanılandan çok daha ciddi bir sorun olduğunu vurgulayarak, "Burun tıkanıklığı yaşayan birçok kişi zamanla buna alıştığını düşünüyor; ancak bu durum aslında vücudu sürekli yoran bir süreçtir. Kaliteli uyku uyuyamayan, ağızdan nefes almak zorunda kalan bir kişinin günlük yaşam enerjisi de ciddi ölçüde düşüyor" dedi.