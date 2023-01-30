Agorafobi Nedir? Agorafobi Nasıl Yenilir, Neden Olur ve Belirtileri Neler?

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Agorafobi Nedir?

Agorafobi alan korkusu demektir. Bu korkuya kapılan kişiler kendilerini utangaç, endişeli, panik halinde ve bulunduğu yerden çıkamayacak psikolojide düşünür. Bu durum kişinin olağan hayatını olumsuz etkileyeceği için ciddiye alınması gereken bir hastalıktır.

Agorafobi daha çok panik bozukluk yaşayan kişilerde yaygın olarak görülür. Bu hastalığa kapılan kişiler kontrolünü kaybedip öleceğini ya da delireceğini düşünür. Hastalığın fiziksel etkileri de söz konusudur. Baş dönmesi, göğüs ağrısı, terleme, mide bulantısı ve nefes almada zorluk gibi sorunlar oluşabilir.

Agorafobi Ne Demek?

Agorafobi hastası olan kişilerin kendini en rahat hissettikleri ortamlar evleridir. Bu hastalığa sahip olan kişiler, halka açık alanlarda bulunmaktan, seyahat etmekten ya da alışveriş yapmaktan hoşlanmazlar. Kalabalık ortamlarda bulunduklarında bir sorun yaşayacaklarını, sorun yaşadıklarında da kendilerine kimsenin yardım etmeyeceğini düşünürler. Bu da kişiyi sürekli bir endişe ve korkuya iter. Söz konusu ortamlara giden kişiler sürekli yanlarında sevdikleri ve güvendikleri birisinin olmasını isterler. Yanında birisi bulunduğunda kendilerini güvende hissederler.

Agorafobi Neden Olur?

Agorafobi hastalığına neden olan birçok etmen olabilir. Bu hastalığın biyolojik nedenleri olabileceği gibi genellikle sinir sistemi ile ilgili sorunlardan kaynaklıdır. Aile bireylerinden birisinde bu hastalığın olması, hastalığa yakalanma ihtimalini de artırır. Bu nedenle hastalığın oluşmasında genetik faktörlerin rolünün de fazla olduğunu söyleyebiliriz.

Agorafobi hastalığının nedenlerinden biri de travma yaşanmasına neden olacak psikolojik durumların gelişmesidir. Kişi, aniden bir yakınını kaybederse ya da şiddete maruz kalırsa agorafobi söz konusu olabilir.

Agorafobi Nasıl Yenilir?

Agorafobi hastası olan kişilere doğru bir yaklaşım sergilenmelidir. Süreç içerisinde en doğru tedavi yöntemi kişinin terapiste gitmesidir. Bir kısım anksiyete ve antidepresan ilaçları ile hastalık tedavi edilebilir. Doğru tedavi yöntemi uygulanarak hastalığın tedavi edilmesi mümkündür. Hastalar genellikle tedaviye olumlu cevap verir. Nasıl bir tedavi yönteminin uygulanacağına uzmanlar karar vermelidir. Hastalık belirtilerini tespit ettiğinizde doktor muayenesi en mantıklı hal tarzı olacaktır. Psikiyatri uzmanı ve psikolog desteği ile tedaviden sonuç alma ihtimali artacaktır.