Ağrı kesicileri hep yanlış içmişiz! İçtikten sonra bunu yaparsanız ağrıyı hemen kesiyor

Ağrınız olduğunda, kısa sürede hafifletmeye çalışmak, herkesin en doğal isteği. Fakat uzmanlara göre; ağrı kesici almak için acele etmek, rahatlamak için en iyi yol olmayabilir. Amerikalı bilim insanları, içtikten sonra duruşun midenin ağızdan alınan ilaçları ne kadar hızlı emdiğini etkileyebileceğini bulmuştur.

Yapılan araştırmalar, ilaç alırken sağ tarafınıza doğru yatmanın daha etkili bir sonuç olduğunu ortaya çıkardı. Bu nedenle ağrı kesici alırken konumunuzu belirlemek, daha kısa sürede ağrınızı dindirebilir. Bilim insanları, bunu tespit etmek için son teknoloji bir biyomimetik simülatör kullandı.

Araştırmacılar, çeşitli fizyolojik durumlar için ilacın aktif bileşeninin etkisini gösterme süreci karşılaştırarak inceledi. Johns Hopkins Üniversitesi'nden ortak yazar Profesör Rajat Mittal, ilaç uygulaması için en yaygın seçenek olmasına rağmen, ağızdan ilaç almanın şaşırtıcı derecede karmaşık olduğunu belirtti. Haplar, mideye ulaştıktan sonra mide duvarlarının hareketi ve içindekilerin akışı, ilaçların çözünme hızını belirler. Hapın özellikleri ve mide içeriği de büyük rol oynar.