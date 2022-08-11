Ağrı kesicileri hep yanlış içmişiz! İçtikten sonra bunu yaparsanız ağrıyı hemen kesiyor

Ağrınız olduğunda, kısa sürede hafifletmeye çalışmak, herkesin en doğal isteği. Fakat uzmanlara göre; ağrı kesici almak için acele etmek, rahatlamak için en iyi yol olmayabilir. Amerikalı bilim insanları, içtikten sonra duruşun midenin ağızdan alınan ilaçları ne kadar hızlı emdiğini etkileyebileceğini bulmuştur.
Yapılan araştırmalar, ilaç alırken sağ tarafınıza doğru yatmanın daha etkili bir sonuç olduğunu ortaya çıkardı. Bu nedenle ağrı kesici alırken konumunuzu belirlemek, daha kısa sürede ağrınızı dindirebilir. Bilim insanları, bunu tespit etmek için son teknoloji bir biyomimetik simülatör kullandı.
Araştırmacılar, çeşitli fizyolojik durumlar için ilacın aktif bileşeninin etkisini gösterme süreci karşılaştırarak inceledi. Johns Hopkins Üniversitesi'nden ortak yazar Profesör Rajat Mittal, ilaç uygulaması için en yaygın seçenek olmasına rağmen, ağızdan ilaç almanın şaşırtıcı derecede karmaşık olduğunu belirtti. Haplar, mideye ulaştıktan sonra mide duvarlarının hareketi ve içindekilerin akışı, ilaçların çözünme hızını belirler. Hapın özellikleri ve mide içeriği de büyük rol oynar.
"İLAÇLARIN ÇÖZÜNMESİ ARAŞTIRILIYOR"
Mittal, ağız yoluyla içilen ilaçların çözünmesini değerlendirmek için mevcut deneysel veya klinik prosedürlerin kısıtlı olduğunu, aynı zamanda mide rahatsızlıklarında çözünmenin nasıl etkilendiğini anlamanın zorlaştığını belirtti.
Mide içeriğinin ve mide sıvısı dinamiklerinin bir ilacın biyoyararlanımında rol oynayan faktörler arasında olduğunu ve mide kasılmalarının basıncı etkileyebileceğini, hapın etkisi üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.
Prof Mittal, değişen oranlarda hap çözünmesi ve ilacın on iki parmak bağırsağına eşit olmayan bir şekilde boşaltılması ve bazen de değiştirilmiş salımlı dozaj durumunda mide boşaltma ile sonuçlandığını dile getirdi. Bu sorunlar, ilaç dağıtımının tasarımı için çeşitli zorluklar ortaya koyuyor.