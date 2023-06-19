Ağrı kesicinin bu şekilde kullanımı ağrının daha da artmasına neden oluyor! Uzmanlardan uyarı...

Hastaların kronik ağrılarla yaşamasının bir seçenek olamayacağını, ağrısız yaşamın herkesin hakkı olduğunu ifade eden Dr. Mercan, "Algoloji, kronik ağrılarla ilgilenir. Bu kronik ağrılar örneğin migren olabilir. Yıllardır hasta bu durumdan muzdariptir, ilaçlarla yeterli yanıt alınamıyordur, artık bizde girişimsel işlem yapılabilir mi? Veya hasta ilaçları daha düzgün nasıl dizayn edilebilir diye gönderilebilir. Tanısı bilinen kronik hastalığı bulunan hastalar, en sık başvuru yapanlardır. Bunlardan en önemlileri de kanser hastalarıdır. Kanser hastalarının birçoğunda ağrı şikayeti olur. Özellikle son dönem kanser hastaları ağrıdan çok muzdariptir. Onlar da bizim yakinen takip ettiğimiz hastalardır. Tanısı belli, ilaçlardan yeterli yanıt alınamayan hastaları biz daha sık takip ediyoruz. Algoloji'nin en büyük amaçlarından birisi bir yaşam kalitesini arttırmak, hastaların sosyal hayata kısa sürede adapte olmasını sağlamak ve iş kaybını engellemektir" dedi.



Algoloji polikliniğine başvuran hastaların yüzde 70'inin bel ve boyun fıtığı şikayetinin olduğunu dile getiren Mercan, şunları kaydetti:

"Polikliniğimize yapılan başvuruların yüzde 70'i bel ve boyun fıtığına bağlı bel ağrısı, kola veya bacağa yansıyan ağrılar hakkında şikayeti olan hastalardır. Bunlar en sık başvuruda bulunan hastalarımızdır. Öte yandan eklem ağrıları şikayetiyle polikliniğimize başvuruda bulunanlar da olmaktadır. Baş ağrılarından en sık karşılaştığımız da migreni olan hastalardır. Migrende uygun ilaç tedavisine rağmen yeterli sonuç sağlanmadığında biz girişimsel işlemler uygulamaktayız. Her ağrı şikayetinde acile gidilmemeli. Ama ani başlayan, çok şiddetli, bulantı ve kusmanın eşlik ettiği baş ağrısı varsa direk acile gidilmesi lazım. Bel fıtığı zaten varsa bunun için acile gidilmemeli. Fakat bel fıtığına eden ağrısına ek olarak ayakta güçsüzlük oluşursa bunlar çok önemli bulgulardır. Bu durum acil cerrahi endikasyonu olur. Yani hastalığınızın üstüne yeni bir bulgu eklendiyse acil polikliniklerine başvurulmalıdır."