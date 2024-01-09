Ağrıları yok eden ev yapımı şurup! Sadece iki malzeme yeter...

Zencefil ve zeytinyağı ayrı ayrı iki şifa kaynağı olsa da birlikte tüketildiklerinde oldukça faydalı etkileri bir arada görmenizi sağlayabilir. Hem üst solunum yolu rahatsızlıklarından hem de birçok ağrıdan kurtulmanızı sağlayan bu karışım, aradığınız ev yapımı tarif olabilir.

Giriş Tarihi: 09.01.2024 10:08 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 10:08 PAYLAŞ ABONE OL

Özellikle anti-enflamatuar, ağrı kesici özelliği ile öne çıkan zeytinyağlı-zencefilli şurup, ister ağrıyan noktalara sürebilir, isterseniz içebilirsiniz. Ayrıca güçlü bir idrar söktürücü olması sayesinde vücudunuzda istediğini detoks etkisini oluşturarak tüm zararlı bileşenleri, toksinleri de atmanıza yardımcı oluyor.

Zencefil, içeriğindeki B ve C vitaminleri, fosfor sayesinde bağışıklığınızı güçlendirir. Böylece bağışıklığınızı güçlendiren bu baharat, aynı zamanda astım, bronşit gibi büyük rahatsızlık veren solunum yolu rahatsızlıklarında da oldukça etkilidir.