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Ağrıları yok eden ev yapımı şurup! Sadece iki malzeme yeter...

Zencefil ve zeytinyağı ayrı ayrı iki şifa kaynağı olsa da birlikte tüketildiklerinde oldukça faydalı etkileri bir arada görmenizi sağlayabilir. Hem üst solunum yolu rahatsızlıklarından hem de birçok ağrıdan kurtulmanızı sağlayan bu karışım, aradığınız ev yapımı tarif olabilir.

Giriş Tarihi: 09.01.2024 10:08 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 10:08
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Ağrıları yok eden ev yapımı şurup! Sadece iki malzeme yeter...

Özellikle anti-enflamatuar, ağrı kesici özelliği ile öne çıkan zeytinyağlı-zencefilli şurup, ister ağrıyan noktalara sürebilir, isterseniz içebilirsiniz. Ayrıca güçlü bir idrar söktürücü olması sayesinde vücudunuzda istediğini detoks etkisini oluşturarak tüm zararlı bileşenleri, toksinleri de atmanıza yardımcı oluyor.

Zencefil, içeriğindeki B ve C vitaminleri, fosfor sayesinde bağışıklığınızı güçlendirir. Böylece bağışıklığınızı güçlendiren bu baharat, aynı zamanda astım, bronşit gibi büyük rahatsızlık veren solunum yolu rahatsızlıklarında da oldukça etkilidir.

İçeriğindeki gingerol sayesinde kanser riskini bile düşüren bu şifa kaynağı, bedeninizde oldukça faydalı sonuçlar görmenize yardımcı olur. Ayrıca mide ve bağırsaklarda ortaya çıkabilecek enfeksiyon riskine karşı da sizi koruması sayesinde sindirim sisteminde de oldukça etkilidir.

Bu tarifi denemeden önce olası bir yan etki, alerjen riskine karşı mutlaka doktorunuza danışın.

ZENCEFİLLİ ZEYTİNYAĞLI ŞURUP TARİFİ

Malzemeler:

  • 150 gram taze zencefil
  • 250 ml zeytinyağı

Hazırlanışı:

  • Zencefili yıkayın ve iki saat kurumaya bırakın.
  • Zeytinyağını bir fırın kabının içine koyun.
  • Ardından zencefili kesin ve kabuğuyla birlikte rendeleyin.
  • Zencefili de fırın kabının içine ekleyin ve karıştırın.
  • Fırın 150 derecede önceden ısıtın.
  • Hazırladığınız karışımı iki saat boyunca fırınlayın.
  • Karışım soğuduğunda zencefil parçalarını ayırmak için bez bir süzgece alın. Bezde hiç yağ kalmayana kadar iyice süzün.
  • Şişenin içinde kuru, soğuk bir yerde saklayın.
  • Şurup 6 aya kadar dayanabilir.
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