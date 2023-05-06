“Ağzım kuruyor sürekli” diyenler dikkat! Hayatı tehdit eden hastalıkların işareti olabilir

Genellikle iyi huylu olabilir, insanlar yaşlandıkça daha az tükürük üretilir veya horlama, ilaç gibi diğer sorunlarla bağlantılı olabilir. Bununla birlikte, zayıf ağız sağlığı aynı zamanda diyabet, inme ve hatta HIV gibi ciddi ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden hastalıklar için dikkatli olunması gereken konularla ilişkili olabilir.
The Mirror'ın haberine göre, Diş hekimi Azad Eyrumlu, ağız kuruluğu, başka bir yerde bir şeylerin doğru olmadığının bir işareti olabileceğini gösterdiğini belirtti. Bu durum, ağızda yapışkanlık hissi, boğazda kuruluk veya ağrı, çiğneme veya yutma güçlüğü ve hatta ağız kokusu gibi belirtilerle kendini gösterebilir.
İnme, diyabet veya Alzheimer hastalığı gibi belirli sağlık durumları bu şekilde kendini gösterebilir. Bu belirtiler aynı zamanda HIV veya Sjögren sendromu gibi bir otoimmün bozukluğun göstergesi de olabilir.
Dr Eyrumlu; "Diş hekimine gittiğinizde sadece ağız sağlığınıza bakmıyoruz. Genel sağlığınızla ilgili daha geniş sorunları nasıl tespit edeceğimiz konusunda da eğitim alıyoruz. Kendi sağlığınızı yakından takip etmeniz çok önemlidir" açıklamasında bulundu.
Ağız kuruluğunun ilişkili olabileceği hastalıklar;
Diyabet
Felç
HIV
Alzheimer
Sjögren sendromu
Tükürük bezlerimizin ağzı nemli tutmak için yeterli tükürük üretemediği durum Kserostomi olarak bilinir. Önemini hiç düşünmesek de tükürüğümüz, bakteriler tarafından üretilen asitleri nötralize etmeye ve ayrıca gıda parçacıklarını yıkamaya yardımcı olduğu için ağız sağlığımızda önemli bir rol oynar.
Diş çürümesini önlemek için de önemlidir ve vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitaminleri ve besinleri almasını sağlayan sindirim sürecine yardımcı olan önemli enzimler içerir. Ağız hijyeninizin iyi durumda olduğundan emin olmak ve gelişen sorunları takip etmek için her altı ayda bir diş hekimine görünmeniz önerilir.