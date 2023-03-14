Ağzınızı temizlemek isterken sağlığınızdan olmayın! Sıklıkla kullanılan bu ürün...

Ağız sağlığımızı korumak adına düzenli olarak diş fırçalamak ve diş ipi kullanmak büyük önem taşıyor. Ancak bunun yanında kullanılan gargaralar bazı durumlarda istenmeyen sonuçlara da yol açabiliyor. Halk arasında pamukçuk adıyla da bilinen oral mantar enfeksiyonu hakkında konuşan Dr. Öğr. Üyesi Hasan Değirmenci, sık kullanılan ağız gargaralarının da pamukçuğa sebep olabileceğini belirtti.

İHA Giriş Tarihi: 14.03.2023 13:38 PAYLAŞ ABONE OL

Diyabetik hastalarda, hamilelerde, bebeklerde ve bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda sıkça karşılaşılan, ağızda meydana gelen; genellikle dil, damak ve yanaklarda görülen pamukçuk birçok şikâyete sebep olabiliyor. Diş Hekimliği Fakültesi (DHF) Temel Bilimler Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Hasan Değirmenci, sık kullanılan ağız gargaralarının da pamukçuğa sebep olabileceğini belirtti.



Tat alma duyusu değişiyor

Halk arasında pamukçuk olarak bilinen oral kandidoz, genelde bebeklerde görülmekle beraber yetişkin hastaların ağzında ve boğazında da meydana gelebiliyor. Kişinin birtakım nedenlerden kaynaklı enfeksiyonlara açık hale geldiği durumlarda, hamilelikte ve diyabette sıklıkla meydana gelen bu hastalık, iyi derecede uygulanan ağız hijyenine rağmen oluşabiliyor. Dr. Öğr. Üyesi Hasan Değirmenci, "Ağızda ve boğazda mukoza zarlarında beyaz bir tabaka olarak görülen pamukçuk, oral mantar enfeksiyonunun tipik bir örneği. Bu beyaz tabakalar spatula ile temizlendikten sonra altlarında kırmızı ve iltihaplı genellikle kolay kanayan alanlar bulunur. Bu alanlarda ise sürekli olarak tüylülük hissi vardır. Aynı zamanda kişinin tat alma duyusu değişir. Bazen dilde ağrı veya yanma hissi de oluşur. Bu semptomlar yeme ve içmeyi de zorlaştırır" şeklinde konuştu.