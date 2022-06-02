Aileler dikkat! Bu durum çocuklarda özgüven eksikliğine yol açabiliyor!

Uzm. Dt. Yeşim Sağır, diş renklenmelerinin çocuklarda sosyal ve psikolojik sorunlara yol açarak özgüven kayıplarına sebep olabileceğini belirterek uyarılarda bulundu.Diş renklenmelerinin, çocuklarda sosyal ve psikolojik sorunlara yol açarak özgüven kayıplarına sebep olabileceğine dikkat çeken Dt. Yeşim Sağır, "Çocuklarda dış kaynaklı diş renklenmeleri hem süt hem de daimi dişlerde görülebilmektedir. Dış kaynaklı renklenmelerin etiyolojisinde kötu¨ ağız hijyeni, demir preparatlarının kullanımı ve kromojenik bakteriler yer almaktadır. Kromojenik bakteriler, çocuklarda diş yüzeyinde siyah/ kahverengi, yeşil, turuncu veya mavi gibi renklenmeler oluşturabilmektedir" dedi.Ebeveynlerin çocuk diş hekimlerine en çok başvurduğu renklenmelerin genellikle süt dişlerinde görülen siyah renklenmelerden olduğunu söyleyen Yeşim Sağır, "Bu renklenmelere yol açan kromojenik bakterilerin birçoğu demir varlığında büyüdüğü için, demir preparatı kullanan çocuklarda renklenme olasılığı artmaktadır. Bu ilaçların kullanımı sonrası, demire ihtiyaç duyan kromojenik bakterilerin kolonizasyonunu azaltabilmek için, ağzın su ile çalkalatılması ve diş yüzeylerinin temizlenmesi gerekmektedir" diye konuştu.Çocuklardaki dış kaynaklı diş renklenmelerinin tedavileri için genellikle polisaj işlemi yeterli olduğunu vurgulayan Sağır, şunları söyledi:"Polisaj işlemi fırça ve pat yardımı ile yapılmaktadır ve çocuklar hiçbir şekilde ağrı hissetmemektedir. Zaman zaman çürük görüntüsü ile karıştırılabilen diş renklenmelerin sebebinin belirlenmesi, tedavisi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda en kısa zamanda bir çocuk diş hekimliği uzmanına danışılması gerekmektedir."