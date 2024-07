Ailenizde bu hastalık varsa dikkat! Siz de tehlike altındasınız: "Korunmak için..."

Viral hepatitler, karaciğerde iltihaplanmaya neden olan virüslerin yol açtığı enfeksiyonlar şeklinde ifade edilir. Bu virüslerin beş ana türü bulunur. Bunlar, A, B, C, D, ve E'dir. Özellikle de B ve C türleri yüz milyonlarca insanda kronik hastalığa neden olarak yaşam kayıplarına yol açabiliyor.

YAŞAM KAYBINA NEDEN OLAN BULAŞICI HASTALIKLAR ARASINDA İKİNCİ SIRADA YER ALIYOR

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 2024 Küresel Hepatit Raporu'na göre, viral hepatite bağlı ölüm oranının giderek arttığını ve yılda 1.3 milyon yaşam kaybıyla, ölümcül seyreden bulaşıcı hastalıklar arasında ikinci sırada yer aldığını belirten Doç. Dr. Alıcı, "DSÖ 2022 verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 254 milyon kişi kronik hepatit B enfeksiyonu ile yaşamaktadır ve her yıl yaklaşık 1.2 milyon yeni enfeksiyon görülmektedir. 2022'de hepatit B, çoğunlukla siroz ve karaciğer kanseri nedeniyle tahmini 1.1 milyon ölüme yol açmıştır. Yine DSÖ verilerine göre, dünya çapında yaklaşık 50 milyon insan kronik hepatit C virüsü enfeksiyonu taşımaktadır ve her yıl yaklaşık 1.0 milyon yeni enfeksiyon meydana gelmektedir. Hepatit C, 2022'de siroz ve karaciğer kanseri nedeniyle yaklaşık 242.000 ölüme yol açmıştır" ifadelerini kullandı.

Hepatit B ve C enfeksiyonlarının yayılma hızında bazı bölgelerde artış, bazı bölgelerde ise azalma gözlendiğine işaret eden Doç. Dr. Alıcı, artışın nedenleri arasında yetersiz sağlık hizmetleri, hijyen eksiklikleri ve farkındalık yetersizlikleri bulunurken, azalmanın da genellikle aşılamanın yaygınlaşması ve etkili tedavi yöntemlerinin kullanılmasını bağladı.