Ailenizde şeker hastalığı varsa dikkat! İçme alışkanlıklarınızı değiştiriyoruz...

Ailenizde tip 2 diyabete sahip biri varsa, size geçme olasılığı da yüksektir. Amerikan diyabet Derneğine göre; ikizler üzerinde yapılan araştırmalar, genetiğin tip 2 diyabet gelişiminde çok güçlü bir rol oynadığını belirtti.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 29.03.2022 11:00 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 13:25

Şeker hastası olup olmadığınızı anlamanız için bir başka yol; aynaya bakın veya tartılın. Fazla kilolu veya obez olmak şeker hastalığıyla ilişkilidir. Yapılan araştırmalar, obezitenin diyabet riskini "hastalığa genetik yatkınlığından bağımsız olarak fazla kiloların artırdığını gösteriyor. Dolayısıyla, yaşam tarzımız ve genetiğimiz tip 2 diyabet riskinde önemli rol oynuyor. Beslenme Uzmanları, İçme alışkanlıklarımızın kilomuzu önemli ölçüde etkilediğini söyledi. Şimdi sizlerle hangi içecekleri tüketmeniz gerektiğini ve hangilerinden uzak durmanız gerektiğini paylaşacağız;

ŞEKERLİ İÇECEKLER Zamanla aşırı miktarda şeker tüketmek kilo alımına, insülin direncine ve yüksek kan şekeri değerlerine neden olabilir. Şekerle tatlandırılmış içecekler içerken, hastalık ailenizde olsa bile kesinlikle şeker hastası olacağınız anlamına gelmez. Araştırmalar; daha fazla gazlı içecek, şekerli çay ve meyve suyu içilmesi diyabet ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Sodanın da kalp hastalığı ve diyabeti tetiklediği açıklandı. Son zamanlar da yapılan araştırmalar; günde bir şekerli içecek içen kişilerin, altı yıl boyunca tatlı içecekler tüketmeyen ve günde tatlandırılmış içecek içen kişilere kıyasla, göbek yağ miktarında %27 daha fazla artış görülmüştür.