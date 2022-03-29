Ailenizde şeker hastalığı varsa dikkat! İçme alışkanlıklarınızı değiştiriyoruz...

Şeker hastası olup olmadığınızı anlamanız için bir başka yol; aynaya bakın veya tartılın. Fazla kilolu veya obez olmak şeker hastalığıyla ilişkilidir. Yapılan araştırmalar, obezitenin diyabet riskini "hastalığa genetik yatkınlığından bağımsız olarak fazla kiloların artırdığını gösteriyor. Dolayısıyla, yaşam tarzımız ve genetiğimiz tip 2 diyabet riskinde önemli rol oynuyor. Beslenme Uzmanları, İçme alışkanlıklarımızın kilomuzu önemli ölçüde etkilediğini söyledi. Şimdi sizlerle hangi içecekleri tüketmeniz gerektiğini ve hangilerinden uzak durmanız gerektiğini paylaşacağız;
ŞEKERLİ İÇECEKLER
Zamanla aşırı miktarda şeker tüketmek kilo alımına, insülin direncine ve yüksek kan şekeri değerlerine neden olabilir. Şekerle tatlandırılmış içecekler içerken, hastalık ailenizde olsa bile kesinlikle şeker hastası olacağınız anlamına gelmez. Araştırmalar; daha fazla gazlı içecek, şekerli çay ve meyve suyu içilmesi diyabet ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Sodanın da kalp hastalığı ve diyabeti tetiklediği açıklandı. Son zamanlar da yapılan araştırmalar; günde bir şekerli içecek içen kişilerin, altı yıl boyunca tatlı içecekler tüketmeyen ve günde tatlandırılmış içecek içen kişilere kıyasla, göbek yağ miktarında %27 daha fazla artış görülmüştür.
BOL BOL SU İÇİN
Su vücudumuzu baştan aşağıya yenileyen, tüm hücrelere ve beynimize oksijen besleyen besinleri taşır. Bütün gün içebildiğiniz kadar su için. Susuzluğunuzu bu şekilde gidermek, sizi şekerli içeceklerden uzak tutacaktır. Böylece diyabet riskiniz azalıcaktır.
YEŞİL ÇAYI EKSİK ETMEYİN
2012 yılında yapılan bir araştırma; 12 hafta boyunca her gün yeşil çay içen kadınların, yeşil çay içmeyen kadınlara göre; karın bölgesinde yağlanmayı önemli ölçüde daha düşük olduğu bulundu. Bu nedenle; yeşil çay içme alışkanlığı göbek bölgesindeki yağlanmadan koruyarak, diyabet riskine yakalanmanızı azaltır.