Ajitasyon Ne Demek? Tıpta ve Psikolojide Ajitasyon Nedir, Türleri ve Belirtileri Neler?

Ajitasyon, duygu sömürüsü anlamına gelmektir. Birini kötü düşürmek için, kendini üzgün göstermekte de çokça kullanılmaktadır. Ajitasyon belirtileri kızgın öfke patlamaları ve gerginlik gibi basit durumlar olabilir. Ajite olan hastaya ne yapılır diye merak ediyorsanız, ilk olarak hastanın uyuşturulması gerekmektedir. Hastanın sakinleşmesini sağlamak, ilk amaç olmalı. Bunları daha ayrıntılı bir şekilde incelemek için ajitasyon ne deme adlı haberimize geçelim.

Ajitasyon Ne Demek?

Ajitasyon kelimesi, dilimizde oldukça popüler bir kelimedir. Kökeni Fransızcaya dayanmaktadır. Ajitasyon, bir aşırı tepki verme halidir. Tam olarak kelime anlamı, duygu sömürüsü olarak adlandırılmaktadır. Bir kişinin başına gelen olayı çok abartarak kendisini acındırma çabasına denilir. Genelde psikolojik sorunları olan, zihninde sarsıntı yaşayan bireylerde görülür. Ajitasyon yapılması halk arasında hoş karşılanmaz, çünkü ilgi görmek için yapılan bu davranış insanları oldukça sinirlendirir. Ajitasyonun farkına varan bireyler, "Ajitasyon yapma" biçiminde karşı tarafı uyarırlar ve onu düzeltmek için uğraşırlar.

Tıpta ve Psikolojide Ajitasyon Nedir?

Ajitasyon, yaşamı tehdit edebilen, birçok psikiyatrik ve tıbbı durumun devam etmesi sırasında ortaya çıkan bir durumdur. Kendisinin veya bir başka birisinin güvenliğini tehlikeye sokan, her türlü sesli sözlü vs. gibi davranışlara verilen isimdir. Öncesinde psikiyatrik öyküsü barındırmayan, aniden ortaya çıkan Ajitasyon, insanlara saldırgan davranış ve aynı zamanda dürtüsellik gösteren hastalarda, psikiyatri dışı tıbbı durumların kesinlikle dışlanması gerekmektedir. Ajitasyon, tanı ve tedavi konusunda bazı güçlüklere yol açmaktadır, bu durumun iyi izlenmesi gerekir. Bu yüzden bireylerin bu durum karşısında ne yapacaklarını bilmeleri durumunda, yaşam kurtarma durumu söz konusu olabilir. Saldırgan hastaların tedavisinde çevresel düzenleme, yatıştırma, bedensel tespit veya tecrit yaklaşım uygulanır.

Ajitasyon Türleri ve Belirtileri Neler ?

Çoğunlukla davranışsal veya ruhsal heyecanlılık sonucunda ortaya çıkar. Ajite olmuş bir bireyin psikolojisinde huzursuzluk görülür. Huzursuzluk sonucu Ajitasyon başlar. Bir süre huzursuz olduktan sonra da gevşeme süreci başlayacaktır. Esner ve kaslarını gevşetmeye çalışır veya düşüncelerini dağıtır. Bu gevşeme süreci gözlemlendiyse, ajitasyon yaşandığının en önemli belirtisidir.Ajitasyon yapan bir bireyi anlayabilmek için onu tanımak gerekmektedir. Hiç tanımadığınız bir bireyin Ajitasyon yaptığını kolay kolay anlayamayabilirsiniz. Bunu anlamak oldukça zordur, fakat aşağıdaki belirtileri sergiliyorsa, belki anlamanız kolaylaşabilir.

Saç çekme

Aralıksız gezinme

El sıkma

Bilinçsiz hareketler

Patlamalar

Ayak karıştırma

Yumruklarını sıkılaştırma

Gibi durumları sık sık yapıyorsa, Ajitasyon yapıyor olabilir. Genelde süregelen psikolojik sorunlar sonucu ortaya çıkan bu hastalık, günümüzde oldukça çok görülmektedir.