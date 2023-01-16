Akatizi Nedir? Akatizi Belirtileri Neler, Kimlerde Görülür ve Tedavisi Nasıldır?

Akatizi rahatsızlığına yakalanan bireyler sürekli hareket etme isteği duyarlar. Yerlerinde asla duramazlar. Akatizinin tedavisi birkaç doz ilaçla yapılabilir, acil servisten yardım istenerek gerçekleştirilebilir. Sabırsız olmak bu rahatsızlığın en önemli belirtilerindendir, çevrenizde böyle bireyler var ise dikkatlice izlemeniz gerekmektedir. Çünkü bu rahatsızlığa sahip olmasalar da çevrede birçok heyecanlı insan vardır. Bu kişiler, bu rahatsızlıkla ilişkilendirilmemelidirler. Ayrıntılı bir şekilde gözlem gerçekleştirilmelidir. Akatizi nedir adlı yazımıza geçelim.

Akatizi Nedir?

Akatizi, Türkçe tabiriyle "hareket hastalığı" 'na tekabül etmektedir. Akatizi, Yunanca bir sözcük olarak bilinir ve yerinde duramamak, oturamamak şeklinde ifade edilir. Bu rahatsızlığa yakalanan bireyler, içsel bir huzursuzluk yaşarlar ve kimi zaman kendi bedenlerinden dışarı çıkmak isterler yani bir yandan da psikolojik olarak sorun yaratır.

Akatizi, genelde bipolar bozukluğu ve şizofreni rahatsızlıklarında alınan ilaçların yan etkisinden oluşan bir rahatsızlıktır. Alınan bu ilaçların yan etkisi bazen ilacı ilk aldığında, bazen altı aydan daha kısa bir sürede ve bazen de bu ilacı aldıktan çok uzun bir süre sonra baş göstermektedir. Bu teşhisi konulan süreç, rahatsızlığın evrelerini de belirler. Kronik akatizi rahatsızlığına yakalananlar, altı aydan daha uzun bir süre devamlı olarak hareket isteği içerisinde bulunurlar.

Akatizi ilk defa 1903 senesinde Haskovec tarafından kullanılmıştır.

Akatizi Belirtileri Neler?

Olduğu yerde hareket etmek,

Bir yerde otururken sürekli bir bacağını sallamak,

Bir bacağını sürekli öbür bacağının üzerine atmak,

Yürürken ayaklarını yere değdirerek yürümek,

Yerinde ileri geri sallanmak,

Sürekli bir tempo şeklinde hareketlerde bulunmak,

Bacaklarını karnına çekerek yürümek,

Sabırsız olmak,

Sürekli gergin gözükmek,

Panik halinde olmak akatizi hastalığının belirtilerindendir.

Akatizi Kimlerde Görülür?

Akatizi genellikle nöroleptik adı verilen ilacı kullanan kişilerde ortaya çıkan bir motor bozukluktur. Nöroleptik ilacının kullanım şekline bağlı olarak yan etkileri vardır. Akut akatizi ve parkinsonizim ile değişik reaksiyon durumları gözlem yapılabilmektedir..

Akatizi Tedavisi Nasıldır?

Akatizi çok ciddi bir hastalık değildir, bazı hastalıklar da kullanılan ilaçlar sonrasında meydana gelir. Bu rahatsızlığın çok bir zararı yoktur, tedavisi de gayet basittir. Herhangi bir hastanenin acil kısmından bu rahatsızlığın tedavisini gerçekleştirebilirsiniz. Birkaç doz ilaç sonrasında tedaviye yanıt verecektir.

Acil serviste görülen akatizi rahatsızlığı, en sık metpamit uygulanması sonrasında görülür. IV on mg metoklopramid dozu ekstrapiramidil yan etkileri en düşüğe çekmek için yavaş yavaş aktive edilmelidir. Distoniye karşı profilaksi olarak 20 ila 50 mg IV difenhidramin de uygulanabilir.