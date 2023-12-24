Akciğer kanserini tetikliyor! 10 yıl içinde kanser oranlarında "patlamaya" neden olacak... Sakın kullanmayın



Coşkun, elektronik sigaranın birçok çeşidinin bazı ülkelerde ticaretinin yapıldığını söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle gençler arasında inanılmaz bir hızla yayılmaktadır. Zararı olmadığı yönünde oluşturulan yanlış algı maalesef gençlerimizi bu tuzağa düşürmektedir. Türkiye gibi ticareti yasak olan ülkelerde dahi kullanımı son derece artmıştır. Bu ürünlerin içerdikleri birçok kimyasal madde ısınma sonrası kansere yol açabilecek moleküllere dönüşmektedir. Önümüzdeki 10 yılda yeni bir kanser patlamasına yol açabileceği endişesi birçok uluslararası sağlık kuruluşları tarafından gündeme getirilmektedir. Toplumun bilgilendirilmesi bu açıdan son derece önemlidir. Başta kanser ve kalp hastalıklarına yol açabileceği konusunda halkın ve gençlerimizin belli programlar dahilinde bilinçlendirilmesi gerekmektedir."