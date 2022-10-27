Akciğerin en büyük düşmanı! Kesinlikle uzak durun...

Uzm. Dr. Selvi, "Akciğerlerin zarar görmesi ve deforme olması nefes almayı, merdiven çıkmayı, günlük işlerimizi yapmayı, düzenli spor yapmayı, koşmayı, yürümeyi imkansız hale getirebilir. Yaşam kalitesinin bu derece düşmesi ise genel vücut sağlığını olumsuz etkileyecek birçok rahatsızlığı beraberinde getirebilir. Bu sebeple akciğer sağlığımız konusunda çok hassas olmamız gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

"Sigara ve tütün akciğerin kesin kanıtlanmış en önemli düşmanı" Akciğerlerin yeterli kapasitede çalışmadığında en çok görülen sonucun nefes darlığı olduğuna dikkati çeken Selvi, "Maalesef ilerleyen süreçte nefes darlığına, öksürük, hızlı ve kesik kesik nefes alma, boğulma hissi de eşlik edebiliyor. İyi nefes alamadığımızda, organlarımızın temel ihtiyaçlarından biri olan oksijeni karşılayamıyoruz ve bu durumda organların işlevlerinde bozulmalara neden olabiliyor." ifadelerini kullandı. En sık görülen akciğer hastalıklarının başında pnömoni (zatürre) ve bronşit gibi enfeksiyonlar geldiğini, genellikle ateş, öksürük ve balgamla seyreden bu enfeksiyonları, KOAH ve astım gibi hastalıkların takip ettiğini bildiren Selvi, bunlarda önde olan belirtinin ise nefes darlığı olduğunu, bunun yanında hırıltılı solunum ve öksürüğün de görülebildiğini aktardı.