Akciğerlerdeki bu hastalık riskine dikkat! Eğer ısınmak için bunu kullanıyorsanız...

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’nın (KOAH) en sık uzun yıllar sigara kullanmış 40-50 yaş üstü erkeklerde görüldüğünü belirterek, “Bu nedenle çoğu zaman sadece sigara içenlerin hastalığı gibi düşünülebilmektedir. Oysa bu doğru değildir. Hiç sigara içmemiş, tütün ürünü kullanmamış kişilerde de KOAH oluşabilmektedir” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 18.02.2024 10:33 PAYLAŞ ABONE OL

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik, KOAH hakkında açıklamalarda bulundu. KOAH'ın tanımını yapan Prof. Dr. Özlü, "Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) kelimelerinin baş harflerinden kısaltılarak söylenen KOAH, solunum yollarımızın tıkanmasıyla karakterize kronik bir akciğer hastalığıdır. Öksürük, balgam çıkarma, nefes darlığı ve hırıltılı solunum gibi yakınmalarla kendini belli etmektedir" diye konuştu.





"ERKEKLERDE DAHA FAZLA GÖRÜLÜR"

KOAH'ın erkeklerde daha fazla görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Özlü, "KOAH en sık uzun yıllar sigara kullanmış 40-50 yaş üstü erkeklerde daha fazla görülen bir hastalıktır. Bu nedenle çoğu zaman sadece sigara içenlerin hastalığı gibi düşünülebilmektedir. Oysa bu doğru değildir. Hiç sigara içmemiş, tütün ürünü kullanmamış kişilerde de KOAH oluşabilmektedir" şeklinde konuştu.