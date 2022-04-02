Akciğerleri tertemiz yapan detoks: Sadece 2 damla yetiyor!

Hava kirliliği ve kötü alışkanlıklar akciğer sorunlarının ana nedenlerindendir. Yaklaşık 65 milyon insan kronik akciğer hastalığından muzdarip. Bununla beraber akciğerlerimizi sağlıklı tutmanın birçok yolu da vardır. Aynı zamanda akciğerlerin, kendini iyileştirme gibi sihirli bir yeteneğe sahiptir. Ancak bunun için sizin de biraz çaba göstermeniz gerekecek. Bahsedeceğimiz bu yöntemleri denemeden önce mutlaka doktorunuzdan onay almanız gerekmektedir. İşte akciğerlerinizi temizleyecek mucizevi ipuçları…

TEMİZLEYİCİ İÇECEKLER İÇİN





Akciğerlerin iyileşme süreci 2 hafta ile 3 ay arasında değişmektedir. Yani yaklaşık bir ay sonra kendinizi çok daha sağlıklı hissedebilirsiniz. Bu durumda, mukusu azaltmaya ve bu organı arındırmaya yardımcı olabilecek bazı içecekleri sizin için araştırdık…

Bal ve sıcak su

Limon suyu

Yeşil çay

Havuç suyu

Zerdeçal ve zencefil

Muz, ıspanak ve meyveli içecekler

KEKİK YAĞI KULLANIN





Kekik yağı doğal bir dekojestandır. Yarım çay kaşığı kekik yağını ve yine yarım çay kaşığı badem yağını karıştırın. Dilinize 2 kadar damla damlatın. Ardından 3-5 dakika kadar bekletin ve ağzınızı suyla yıkayın. Bunun etkilerini hissetmek için 1-4 hafta boyunca günde 3 kez yapmanız gerekecek. Ancak bu doğal yağları kullanmadan önce, olası alerjik durumu da gözederek doktorunuzdan onay almanız gerekmektedir.

HAFTADA 3 KEZ ILIK DUŞ ALIN

Daha kolay nefes almak için soğuk buharlı bir nemlendirici kullanabilir veya ılık bir banyo yapabilirsiniz. Aynı zamanda oluşabilecek cilt problemlerini de önlemiş olacaksınız. Haftada 2 ila 3 kez yapmak yeterlidir.

BELİRLİ ÜRÜNLERDEN KAÇININ

Baharatlı yiyecekler; turplar ve şifalı otlar gibi detoks etkisi veren iltihap önleyici gıdaları tüketerek başlayın. Bazı yiyeceklerin ciğerlerdeki mukusu artırdığını unutmamak önemlidir.

DİLİNİZİ TEMİZLEYİN





Akciğerlerinizi korumak için iyi bir ağız sağlığına ihtiyacınız var. Dişlerimizi düzgün bir şekilde fırçalayabilirsiniz, ancak bakteri oluşumunu önlemek için dilinizi temizlemeyi ihmal etmeyin.

AKCİĞERLERİNİZDEKİ MUKUSU TEMİZLEMEK İÇİN EGZERSİZ YAPIN

Sırt üstü yatın ve sağ bacağınızı bükün. Sonra sağ tarafınızda olacak şekilde dönün.

Üst bedeninizi döndürün ve yüzüstü pozisyonda yere koyun.

Sol kolunuzu yaklaşık omuz hizasında bükün.

Şimdi başınızı sağa çevirin, ancak pozisyon sizin için rahat ve acı verici olmamalıdır.

Pozisyonu 30 saniye ila bir dakika arasında tutun .

Bu egzersizi diğer tarafta tekrarlayın.