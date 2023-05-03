Alerjisi olanlar bu saatlere dikkat! Semptomların daha da kötüleşmesine neden oluyor...

3 Mayıs Dünya Astım Günü dolayısıyla çevresel etkilerin alerjik astım ve nezle ile ilişkisi hakkında değerlendirmelerde bulunan Şener, solunum yolu alerjilerine neden olan faktörlerin ev içi ve ev dışı olarak ikiye ayrıldığını belirtti.

Ev içinde karşılaşılabilen solunum yolu alerjenlerini ev tozu akarları, kedi, köpek gibi hayvanlara ait alerjenler ve küfler olarak sıralayan Şener, ev dışı ortamdaysa ağaç, yabani bitki, çayır ve çimen polenleri, arpa, buğday, yulaf gibi tahıl polenler ve küflerle karşılaşılabileceğini aktardı.

Şener, "Bunlar çok küçük parçacıklar ve rüzgarla bulundukları yerden kilometrelerce öteye taşınabiliyor. Rüzgarla gelen, özellikle dış ortamdaki polenlerin burnumuzdan akciğerlerimize solunum yoluyla alınması sonucunda alerjik nezle ve astım belirti ve bulguları ortaya çıkıyor." dedi.

Küresel ısınmanın mevsim değişimleri üzerindeki etkilerini hatırlatan Şener, "Küresel ısınma hem polen mevsiminin uzamasına hem de havadaki polen yoğunluğunun artmasına neden olarak alerjik bünyeli kişilerde belirtilerin daha şiddetli yaşanmasına ve daha uzun süre devam etmesine neden oluyor." diye konuştu.