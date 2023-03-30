Alerjisi olanlar dikkat! Sık sık gözleri ovuşturmak bu sinsi hastalığa davetiye çıkarıyor...

Kornea ve Refraktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Volkan Hürmeriç, bahar aylarının gelmesiyle birlikte sıklıkla görülen alerjik hastalıkların göz sağlığını olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Doç. Dr. Hürmeriç, özellikle gözlerde yanma, sulanma, kaşıntı ve kızarıklık gibi şikâyetlere yol açabilen göz alerjisi, günlük yaşam kalitesini düşürdüğünü ifade ederek, riskli hastalıklara yol açabileceğini vurguladı. İşte haberin detayları geliyor...

DHA Giriş Tarihi: 30.03.2023 11:32 PAYLAŞ ABONE OL

Kornea ve Refraktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Volkan Hürmeriç, göz kaşımanın keratokonus hastalığını tetiklediğini söyleyerek, "Keratokonus ülkemizde çok sık görülen ve gençlerde ciddi görme kayıplarına yol açan önemli bir hastalıktır. Keratokonus hastalığının gelişmesindeki en büyük etken göz kaşıma alışkanlığıdır" diyerek şunları ekledi: "Alerjisi olanların sıklıkla yaptığı göz kaşıma alışkanlığı keratokonus adı verilen bir göz hastalığına yol açabiliyor. Özellikle alerjisi bulunan ve tedavi edilmeyen çocuklarda uzun süreli göz kaşıma alışkanlığı olabilir. Çocukluk ve ergenlik döneminde genetik faktörlerin yanında gözleri sürekli kaşımak büyük risk oluşturmaktadır".

'STANDART TEDAVİSİ YOKTUR' Özellikle çocuklar güneşte, aydınlık ortamlarda gözlerini açmakta zorlanıyorlarsa ya da gözlerini çok kaşıyorlarsa ebeveynleri alerjiden şüphelenebileceklerini kaydeden Doç. Dr. Hürmeriç, "Bu tarz bulgularda göz muayenesi yapmak gerekir. Yanma, kaşıntı, ışık hassasiyeti gibi şikâyetler polenlerin arttığı mevsimlerde artmaktadır. Alerjik hastalıklar genellikle havaların ısınmaya başladığı Mayıs, Haziran, Temmuz dönemi ile soğumaya başladığı Eylül, Ekim, Kasım aylarında artar. Alerjisi bulunan hastalar doktor önerisiyle tedavi olması önemlidir" dedi.