Algoloji Nedir? Algoloji Bölümü Neye Bakar, Hangi Hastalıklarla İlgilenir?

Tıpta kullanılan terimlerin anlamları çoğunlukla merak edilir. En çok merak edilen terimlerden biri ise algoloji terimidir. Algoloji nedir, dediğimizde hastanelerde sıkça karşılaştığımız bölümlerden biri olduğunu anlarız. Algoloji ne demek, sorusuna ağrı merkezi demektir yanıtını verebiliriz. Algoloji bölümü neye bakar, dediğimizde anlamından anlaşılacağı üzere ağrı olan bölgenin tespitini yaptığını anlarız. Algoloji bölümüne hangi doktor sevk eder sorusunun yanıtına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Algoloji Nedir?

Ağrı, hastalık, yaralanma gibi nedenlerle vücudun herhangi bir yerinde duyumsanan sürekli ve şiddetli acı hissetme durumudur. Organik bir nedene bağlı olan veya olmayan; insanın geçmişteki tüm deneyimlerini kapsayan ve hoş olmayan bu durum tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Ağrının nedenlerini keşfetmek, teşhis, tedavi ve takibinin yapılması ile ilgilenen bölüme ise algoloji adı verilmiştir. Algoloji, 3 ay ya da daha uzun süren ağrıların tanı, tedavi ve takibinin yapıldığı tıp alanıdır. Algoloji biliminin amacı, kronik ağrı nedeni ile kişinin kaybettiği yaşam kalitesini geri kazandırmaktır.

Latince "algo" sözcüğünün karşılığı "ağrı"dır. "Loji" ise "bilim" demektir. Algoloji "Ağrı bilim" anlamına gelir. Ağrıyı tedavi eden, algoloji bilimi ile uğraşan doktorlara "algolog" adı verilir. Algolog olabilmek için tıp fakültesini bitirdikten sonra anesteziyoloji, nöroloji ve fizik tedavi ana bilim dallarından birinde uzmanlık eğitimi almış hekimlerin, iki yıllık "algoloji" yan dal uzmanlık eğitimini tamamlamış olması gerekmektedir.

Algoloji Bölümü Neye Bakar, Hangi Hastalıklarla İlgilenir?

Algoloji, genellikle kanser ağrıları, nevraljiler, kas-iskelet sistemi ağrıları, boyun ağrıları, omuz-kol ağrıları, sırt ağrıları, bel-bacak ağrıları, damar tıkanıklığına bağlı ağrılar, nedeni belirlenemeyen ağrıların tedavisi ile ilgilenir.

Algologların tedavisi ile ilgilendiği ağrılar şunlardır: