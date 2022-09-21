Alzheimer hastalarına sevindirici haber! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti...

Bakanlığa bağlı huzurevlerinde kalan Alzheimer/demans hastası sakinlere bilişsel ve motor becerilerini geliştirmek, zihinsel aktivitenin, sosyal iletişimin ve becerilerin kuvvetlendirilmesini sağlamak için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Merkezlerde çeşitli enstrümanlarla müzikle terapi yapılarak Alzheimer hastası sakinlerin morallerinin yüksek tutulması sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı huzurevlerinde kalan Alzheimer/demans hastalarının bilişsel ve motor becerilerini geliştirmek, zihinsel aktivitenin, sosyal iletişimin ve becerilerin kuvvetlendirilmesini ve konsantrasyonu sağlamak için etkinlikler düzenleniyor. Bakanlıktan gelen bilgiye göre, Bakanlık bünyesinde Alzheimer hastalığı ve hastalarına ilişkin çeşitli araştırma, analiz ve farkındalık çalışmaları yapılıyor.

Her yıl 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında, toplantı ve programlar düzenleyen Bakanlık, programlara kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerden geniş bir katılım sağlayarak farkındalığın artırılmasını amaçlıyor. Toplantılarda, sağlık politikaları ve dünyada Alzheimer ile ilgili güncel gelişmeler, bu hastalığa bütüncül geriatrik ve gerontolojik yaklaşım, farklı belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının hastalar ve ailelerine yönelik hizmetleri ile kurum bakımı gibi başlıklar ele alınıyor.