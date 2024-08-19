Alzheimer'a çare olan baharat! Her yemeğe 1 tutam atın...

Tağraf, kurkumin ve piperinin beyin sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini ve özellikle de kurkuminin sindirim sistemine yardımcı olduğunu söyledi. Ancak, bu doğal bileşiklerin faydaları olabileceği gibi yan etkileri olabileceğininde altını çizerek önerilerde bulundu.





KURKUMİN: BEYİN SAĞLIĞINA UMUT VEREN BİLEŞİK

Kurkuminin zencefilden elde edildiğini belirten Tağraf, "Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, kurkumin ve piperinin nörodejeneratif dediğimiz insan beynindeki nöronları etkileyen bir dizi hastalıkların tedavisinde umut vaat eden doğal bileşikler olabileceğini ortaya koymaktadır. Kurkumin, zencefilden elde edilen bir polifenol olup antienflamatuar, antioksidan ve nöroprotektif özellikleri ile bilinmektedir. Özellikle Alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıklarda, beyindeki beta-amiloid plakların birikmesi ve nöronal inflamasyonun artması önemli rol oynamaktadır. Yapılan son araştırmalar, kurkuminin bu süreçleri etkileyebileceğini incelemektedir. Kurkuminin antioksidan özellikleri sayesinde, beyindeki oksidatif stresi azaltarak sinir hücrelerini koruma potansiyeline sahip olduğu düşünülmektedir" diye konuştu.





KARABİBERDE DOĞAL OLARAK BULUNUYOR

Piperinin ise karabiberde doğal olarak bulunduğuna dikkati çeken Diyetisyen Tağraf, şöyle devam etti:

"Piperinin sinir hücrelerinde antienflamatuar etkiler gösterdiği ve nörodejeneratif süreçlerin ilerlemesini yavaşlatabileceği bilinmektedir. Piperinin nöronal inflamasyonu azalttığını ve bu sayede sinir hücrelerinin sağlığını koruma potansiyeline sahip olduğu düşünülmektedir. Bütün bunlara ek olarak, kurkumin vücut tarafından emilmesi zor bir maddedir. Piperin varlığında daha iyi emildiği kanıtlanmıştır. Dolayısıyla piperin ile birlikte tüketimi en etkili yoldur."

UZMAN DESTEĞİ ŞART

Kurkumin ve piperinin faydaları olduğu kadar yan etkilerinden korunmak için uzman desteğine ihtiyaç olduğunu dile getiren Diyetisyen Tağraf, "Her ne kadar önemli bulgular elde edilmiş olsa da kurkumin ve piperinin etkin dozları, uzun vadeli etkileri ve olası yan etkileri hakkında uzman desteği şarttır. Sonuç olarak, kurkumin ve piperin gibi doğal bileşiklerin nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde potansiyel olarak yeni bir yaklaşım sunabileceği düşünülmektedir" dedi.