Alzherimer’ın en büyük sebebi! Uzmanı uyardı...





"İÇİNE KAPANIK OLAN KİŞİLERDE RİSK DAHA FAZLA"

Uzm. Dr. Taşdemir, Alzheimer'e yol açan sebepleri ise şöyle açıkladı: "Tau proteinleri ve beta amiloid protein parçacıklarının birikmesine bağlı olarak beyin hücrelerinde iletişim bozulur. Hücrelerde ölümler ortaya çıkar. Hasarlı beyin bölgelerinde hafızada önemli bir rol oynayan asetil kolin miktarı azalır. Sinsi başlayan hastalık hasarlı beyin bölgelerinin artmasına bağlı olarak ilerler. Bu hasarların tam olarak nasıl başladığı bilinmese de genetik, yaşam biçimi ve çevresel faktörlerin etkisiyle hastalık tetiklenebilir. Ailede Alzheimer hastalığı öyküsü olması, kısıtlı sosyal çevre, içe kapanık ruh hali, kafa travma öyküsü, sedanter yaşam, düşük eğitim seviyesi ve sigara- alkol kullanımı tetikleyici faktörler olarak sıralanabilir."



"ALZHEİMER'I GECİKTİRECEK ÖNERİLER"

Alzheimer hastalığını tamamen ortadan kaldıran, durduran bir tedavinin henüz olmadığını ancak sağlıklı bir yaşam ile hastalığı geciktirmenin mümkün olacağını belirten Uzm. Dr. Taşdemir, şu önerilerde bulundu:

"Genç yaşlardan itibaren zihinsel ve fiziksel aktiviteler yapmak, düzenli spor yapmak, okumak, yeni bilgiler öğrenmek, yeni hobiler edinmek, sosyal aktivitelere katılmak, sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmek, sağlıklı uyku alışkanlığı edinmek, sigara ve alkolden uzak durmak, şeker, tansiyon, kalp hastalıkları gibi kronik hastalıkların takiplerini yaptırmak, gerekirse ilaçlarını kullanmak."