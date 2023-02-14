Amalgam Nedir? Amalgam Dolgu Zararları Neler, Karışımında Ne Var?

Amalgam, gümüş dolgu olarak da bilinen diş hekimliğinde kullanılan bir dolgu maddesidir. Bu dolgu maddesi hakkında bazı fikir ayrılıkları bulunur. Bu fikir ayrılığının nedeni amalgam dolgu maddesinin zararlı olduğu olduğu görüşüdür. Bu durumu araştırmak ve amalgam dolgusunun zararlı mı olduğunu öğrenmek isteyenler; amalgam dolgu zararlı mı, amalgam neden tercih edilmez? gibi soruların yanıtlarını doğru bir şekilde bilmek isterler. İşte detaylar…

Amalgam Nedir?

Amalgam, daimi dişlerde kullanılan bir dolgu maddesidir. Gümüş dolgular olarak da bilinir. Teknik olarak civa ile diğer elementlerin karışımı ile oluşan dental bir alaşımdır. Diğer elementler ise; gümüş, kalay, bakır şeklinde karşımıza çıkar. Çürük olan dişlerin çürüklerinin temizlendikten sonra kalan diş dokusunu doldurmak için amalgam kullanılır. Pek çok avantajı bulunduğundan dolayı uzun zaman boyunca dolgu maddesi olarak kullanılmış ve günümüzde de hala kullanılmaktadır. Avantajları arasında; kolay uygulanması, canlı dokulara zarar vermemesi, ekonomik olması ve uzun ömürlü olması yer alır. Amalgamın bazı dezavantajları da bulunur. Bunlardan en bilineni estetik problemlere yol açması ve cıva toksisitesine neden olabilme ihtimalidir.

Amalgam Dolgu Zararları Neler?

Günümüzde, amalgam dolguları pek çok hasta tercih etmese de bazı durumlarda halen kullanılmaktadır. Amalgam dolgunun zararlı olduğu düşüncesinin tek nedeni içerisinde bulunan cıva maddesi ve cıvanın salmış olduğu buhardır. Ancak 2017 yılından itibaren FDA, yetişkin bireyler ve altı yaş üzeri çocuklar için amalgam dolgunun kullanılmasının güvenli olduğunu, uzun bir inceleme ve araştırma sonucunda amalgam kullanımının sınırlandırılması için herhangi bir neden bulunmadığını belirtmiştir. Çünkü cıva doğada bulunan bir metaldir. Bu metal havada, içme suyunda ve toprakta bulunur ve insanlar istemese de bu cıvaya maruz kalırlar. Bu nedenle cıva ile amalgam yoluyla temasta bulunmak, diğer günlük faaliyetlerden çok da farklı değildir.

Ancak; amalgam ile yapılan dolgunun sökülmesi gibi durumlar sırasında hekimin ve hastanın önlem alması gereklidir. Çünkü solunan cıva buharı; organlara yayılıp kalp, karaciğer, akciğer ve diğer organlara ve ayrıca bağışıklık sistemine zarar verebilir.

Amalgam Neden Tercih Edilmez?

Amalgam dolgusunun tercih edilmemesinin birden fazla nedeni bulunur. Bu nedenler şu şekildedir: