Ameliyat Dikişlerin İyileştiği Nasıl Anlaşılır? Ameliyat Sonrası Dikişler Ne Kadar Sürede İyileşir?

Ameliyat dikişlerin iyileştiği nasıl anlaşılır sorusu, ameliyat sonrası doktora sorulan soruların başında gelir. Ameliyat dikişleri kaç günde iyi olur araştırması ile kendinizi iyileşme sürecine hazırlayabilirsiniz. Ameliyat sonrası iç dikişler ne zaman iyileşir sorusunu araştırmak için sağlık kaynaklarından bilgi edinebilirsiniz. İyileşme süresi, dikişin büyüklüğüne göre değişir. Ameliyat dikişi iyileşme süresi ne kadar sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Ameliyat Dikişlerin İyileştiği Nasıl Anlaşılır?

Ameliyat sonrası, operasyon yapılan bölge dikiş ile kapatılır. Bu işlem yaranın daha çabuk iyileşmesi için yapılır. Yara ne kadar büyük ise dikiş de o kadar büyük olur. Günümüz koşullarında ameliyat sonrası klasik dikiş atılabileceği gibi eriyen iplerle de dikiş atılabilir. Eriyen iplerle atılan dikişin aldırılmasına gerek yoktur. Dışarıdan bakıldığında görülmeyen bu ipler yaklaşık 10 gün sonra kendiliğinden eriyecektir. Eğer yara erimeyen iplerle dikilmiş ise dikişlerin aldırılma süresi 7-10 gündür. Dikişlerin aldırılma zamanının geldiğini yaraların etrafındaki kızarıklıktan anlayabilirsiniz. İyileşen yaraların etrafında iyileşme emaresi olarak yaranın kırmızı, siyah bir hal alması gösterilebilir.

Ameliyat Dikişi İyileşme Süresi Ne Kadar?

Ameliyat dikişleri, herhangi bir komplikasyon olmaz ise 10 gün içinde iyileşir. Yaranın açılması, tekrar dikiş atılması gibi durumlar, doğal olarak yaranın iyileşme süresinin de uzun olmasına neden olur. Dikişler iyileştikten sonra ne zaman çıkarılacağı ile ilgili doktorunuzun yönlendirmesini takip etmeniz uygun olacaktır. Çünkü ameliyatın büyüklüğüne göre dikişlerin çıkarılmasında da özel bir durum söz konusu olabilir.