Ameliyat korkusuna yepyeni bir çözüm! "Sanal gerçeklik"

DEÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde şirket kuran Özcan, genel anestezi uygulanmadan yapılan ritim bozukluğu ameliyatlarında hastaların çekincelerini gidermek için çalışma yürüttü. Özcan 1 yıllık çalışma sonunda, hastaların ameliyata hazırlık ve devamındaki tüm süreci 360 derecelik görüş imkanıyla izleyebildiği sanal gerçeklik uygulaması hazırladı.

"AMELİYATTAN ÖNCE 3 BOYUTLU SEYAHAT"

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Emin Evren Özcan, AA muhabirine, ritim bozukluğu ameliyatlarının, bozukluğuna neden olan odakların baskılanmaması için genellikle genel anestezi uygulanmadan yapıldığını, bu durumun da hastalarda tedirginliğe neden olduğunu anlattı.

Hastalardaki korku ve endişenin, ameliyat sürecinde ne yaşayacaklarını bilmemelerinden kaynaklandığını ifade eden Özcan, "İnsanları bilinmezlik korkutur. Hastalarımızın bu süreçte yaşayacaklarını daha önceden deneyimleyecekleri bir sanal dünya oluşturduk. Hastalar ameliyattan önce bu 3 boyutlu dünyada bir seyahate çıkıyorlar. Bu süreçte yaşayacaklarını hastane odasında, ameliyathaneye gelmeden önce bir kere yaşıyorlar. Bu da onları rahatlatıyor. Buraya geldiklerinde daha önce burada bulunmuş gibi bir his oluyor." dedi.