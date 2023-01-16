Amnezi Nedir? Psikolojide Amnezi (Amnesia) Ne Demek, Türleri ve Belirtileri Neler?

Birçok film ve kitabın popüler konularından biri olan amnezi, günümüzde çok merak edilen başlıklar arasındadır. Psikolojide de yeri açıklanan amnezinin birçok belirtisi ve türleri vardır. Peki bir tür hafıza kaybı olarak değerlendirilen amnezi nedir? Türleri ve belirtileri nelerdir? ilgililerin merak ettiği ve öğrenmek istediği bunlar gibi birçok sorunun yanıtını yazının devamında bulabilirsiniz.

Amnezi Ne Demek?

Amnezi; uzak geçmiş, son birkaç yıl, ay, gün ya da saniye içinde sahip olduğumuz bilgi ve anıların unutulması, yani hafıza kaybıdır. Hafızada depolanmış gerçekler, deneyimler ve bilgilerin unutulması olarak bilinen amnezi, genellikle kafa travması veya bir beyin hastalığında görülür. Kişiler geçmişlerine ait bilgileri unutabilirler, yeni bir anı oluşturamazlar ya da her iki sorunu da yaşayabilirler. Ancak genellikle amnezide geçmiş bilgiler derinlerde hatırlanır ancak yeni edinilmiş bilgiler unutulur. Amnestik sendrom olarak da bilinen amnezinin birden fazla türü vardır.

Retrograd (Geriye Dönük) Amnezi: Geriye dönük amnezi yaşayan bireylerde kişiler daha öncesinde oluşturulmuş anıları hatırlamakta zorlanır. Bu tür genel olarak yakın zamanlı oluşturulmuş anıları etkileme eğilimindedir. Daha eski hatıralar genellikle etkilenmemiştir.

Anterograd (Geleceğe Yönelik) Amnezi: Retrograd amneziye göre daha yaygın olarak görülen anterograd amnezi yaşayan bireylerde neden olan olaydan sonraki bilgiler unutulur. Aşırı alkol tüketimi sonrasında gelip geçici bir durum olabileceği gibi beyinde hafızadan sorumlu alan olan hipokampüs hasarı sonrasında kalıcı şekilde de ortaya çıkabilir. Travmaya bağlı oluşan anterograd amnezi yaşayan kişiler olay öncesine dair bilgi ve olayları hatırlayabilir.

Transient (Geçici )Global Amnezi: Geçici global (genel) amnezi ise genellikle en fazla 24 saat içinde düzelen geçici bir hafıza kaybıdır. Bu durumdaki kişi yakın zamanda olan olayları unutmasının yanı sıra yeni bilgileri belleğine kayıt edemez. Bu nedenle tekrar tekrar aynı soruları sorar ama kim olduğunu bilir ve yakınlarını tanır, sık olarak gerçekleştirdiği birçok işlevi de yerine getirebilir. Amnezi sonladığında ise yaşanan o süre hasta için kayıptır, bellekte kayıt tutulmamıştır. Daha çok orta yaş ve üstünde görülür ve nedeni iyi bilinmez, tekrarlama olasılığı düşüktür.

Travma Sonrası Amnezi: Bu amnezi bir kafa travmasının hemen ardından gelişen bir amnezi türüdür. Unutma retrograd, anterograd veya her iki amnezi türünü de içerebilir.

İnfantil (Bebeklik, Çocukluk Çağındaki) Amnezi: İnfantil amnezi kişiler erken çocukluk anılarını hatırlamakta zorluk çekerler. Hafızayı yani belleği destekleyen beynin bölgeleri gelişmekte olduğu için az sayıda kişi 3-5 yaş öncesine ait hatıralara sahiptir. Bu durumun altında yatan neden çocukluk çağında dil gelişimi sırasında meydana gelen problemler de olabilir.

Disosiyatif/Psikojenik Amnezi: Anlamlı bir travma sonrasında gelişen bir ruh sağlığı bozukluğudur. Kişi hem travmatik olayı hem de kişisel bilgileri bloke eder, hatırlamaz.

Amnezi Neden Olur?

Beyinle ilgili herhangi bir hastalık veya travma öyküsü hafıza ile ilgili işlevlerin etkilenmesine neden olabilir. Hafıza ve hatırlama ile ilgili fonksiyonlar, beynin birçok bölümü ile ilişki halinde olan işlevlerdir. Amnezi nedenleri nörolojik ve psikolojik olarak ikiye ayrılır.

Nörolojik Nedenler

Araba ve spor kazaları, merdivenden düşme, delici bir nesne ile yaralanma vb ile oluşan kafa travmaları

Alzheimer hastalığı, inme(felç), nöbet, tümör gibi beyni etkileyen hastalıklar

Beyin enfeksiyonu, beynin bağışıklık sistemine bağlı etkilenmesi gibi hastalıklar

Beynin oksijensiz kalması: Kalp durması, soba zehirlenmesi vb. nedenlere bağlıdır.

Tiroit hastalıkları

Kronik alkolizm

B1 ve B12 vitamin eksikliği

Psikolojik Nedenler

Fonksiyonel kaynaklı amnezi nörolojik nedenlerden daha seyrek görülür. Genellikle duygusal bir şok halinden kaynaklanan bu hafıza kaybı, ağır bir suça tanıklık etme, istismara uğrama, askeri mücadele içerisinde bulunma, doğal afet veya terör eylemleri sonucunda ortaya çıkabilir. Bu durum yaşanan olayın stres derecesine bağlı olarak farklı kademelerde amnezi gelişimine neden olur.

Amnezi Belirtileri Nelerdir?

Beynin hipokampus ve çevresindeki temporal lobları, bilginin uzun süreli depolanması ve geri alınması için önemli alanlardır. Uzun süreli hafıza, aslında beynin birçok bölgesini içerir. Bu sebeple beynin farklı bölgelerinin hasar görmesi sonucu amnezi gelişebilir. Hafıza kaybı, bilinç bulanıklığı, tanıdık yüzleri ve yerleri hatırlayamama, bellekteki boşlukları uydurma ve yanlış bilgilerle doldurma gibi belirtiler amneziye örnektir.