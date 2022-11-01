Anadolu Propolisi bu hastalığı tamamen ortadan kaldırdı!





"Balın 45 derecenin üzerinde ısıtılması enzimlerini yok ediyor, balın besin değerinin kaybolmasına neden oluyor"

Aynı kongrede, "Üretilen Ballarda Isıl İşlemin İnvertaz, Diastaz ve HMF (Hidroksimetilfurfural) Üzerine Etkisi" başlıklı sunumunu gerçekleştiren Dr. Tanuğur, "Türkiye'de üretilen monofloral ve polifloral ham balların farklı dönemlerde, farklı sıcaklıklara maruz kaldığında invertaz ve diastaz aktiviteleri ile HMF miktarlarındaki değişimleri araştırdık. Çalışmada, ham bal örnekleri dört farklı sıcaklıkta (45C, 55C, 65C ve 76C) 15, 30 ve 60 dakika süreyle ısıtıldı. Sonrasında; HMF, invertaz ve diastaz aktivite parametreleri tekrar analiz edildi. Çalışmanın sonucunda, kovandan elde edilen ham bal 55C ve üzerine 15 dakika bile ısıtılsa diastaz, HMF fazla değişmezken invertaz enziminin neredeyse tamamen kaybolduğu tespit edildi. Dolayısıyla kesinlikle balın besin değerini kaybetmemesi için 45C üzerindeki sıcaklıklara maruz kalmaması gerekiyor.

Şu anki Kodeks'de bulunan HMF ve diastaz değerleri balın ısıtıldığının göstergesi olma özelliğini taşımıyor. Asıl invertaz enzimi bu özelliği taşıyor. Bal ile ilgili kodekslere invertaz enzimi kriteri eklenmelidir. Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği'nde, 45C'den yüksek sıcaklıklara maruz kalmamış yani pastörize edilmemiş ve içindeki polenler tutulacak şekilde filtre edilmemiş ballar, "ham bal" olarak tanımlanır. Ham bal besin değeri açısından en değerli baldır. Besin değeri kovandan elde edildiği hali ile korunmuştur. Pastörizasyon yani yüksek sıcaklıklara ısıtma işlemi balın içerisinde doğal olarak bulunan enzimler, vitaminler ve antioksidan özelliğe sahip bazı ve fenolik ve flavonoid yapıdaki değerli bileşenlerin azalmasına neden olur.