Andulasyon Nedir? Andulasyon Terapi Ağrılara İyi Gelir Mi, Kilo Verdirir Mi?

Andulasyon nedir diye araştırıldığında sözcük tanımı olarak; dalgalanma, dalga yaratma olan ondülasyon cevabı verilmektedir. İnsan bedeni düşünüldüğünde, andulasyon ağrılara iyi gelir mi, faydalı mı diye fazlasıyla merak edilmektedir. Andulasyon, batıda gerçekleştirilen ve biyofiziksel prensiplere bağlı olan yeni bir jenerasyon tedavi yöntemlerinden biridir. Andulasyon terapi çeşidi, organizmanın önemli fonksiyonlarının üstünde bütünsel olarak poitif bir katkı sağlamaktadır.

Andulasyon Nedir?

Andulasyon nedir diye araştırıldığında kelime anlamı olarak; uzun senelerdir batıda devam eden yeni nesil bir tedavi çeşidi olarak ön plana çıkmaktadır. Genellikle biyofiziksel prensibe dayanan bir tedavi çeşidi biçiminde ele alındığını söylemek gerekmektedir. Bu kapsamda ağrı kesici, performans arttırıcı, genel sağlık durumunu destekleyici gibi etkenler altında tercih edilmekte ve uygulanmaktadır. Başta batılı ülkeler olmak şartıyla dünyanın pek çok farklı yerine ulaşmış önemli tedavi çeşitleri arasında geldiğini ifade etmek mümkündür. Genel anlamı itibariyle, biyofiziksel yeni nesil tamamlayıcı ve tedavi yöntemi olarak öne çıkmaktadır. Kısacası yapılacak bir tedavinin yanı sıra andulasyon tedavisi tamamlayıcı bir etki yaratmaktadır.

Andulasyon Terapi Ağrılara İyi Gelir Mi, Kilo Verdirir Mi?

Beden sağlığına önem veren çoğu kişi tarafından, andulasyon ağrılara iyi gelir mi, yöntem olarak faydalı mı olduğu çok merak edilmektedir. Bir diğer yandan kilo vermek isteyen insanların araştırma yaptığı bir konudur. Akıllarda andulasyon terapi kilo verdirir mi ve bu süreçte kimlere yapılmaz, yapılmamalı soruları yer almaktadır. Tüm bu soruların yanıtlamadan önce andulasyon ile tedavi edilen hastalıkları şu şekilde sıralayalım;

Lenfatik Dolaşım Bozuklukları: lenfatik drenajdaki bozulmadan dolayı yaşanan hücre içindeki sıvının boşaltılması ve lenf sıvısının dokulara birikmeiyle ödem oluşmaktadır.

Metabolik hastalıkların bazıları şunlardır; hipofiz bezi hastalıkları, boy kısalığı ve büyüme hormonu eksikliği, hipofiz bezi yetmezliği, adrenalin hormonunun çok salgılanması, kortizol hormon azlığı ya da fazlalığı, testis ve hormon problemleri

Metabolik Problemler: Karbonhidrat, protein ve yağ asitlerinin dönüşümünden meydana gelen problemlerden sonra meydana çıkmaktadır. Doğuştan gelen ve genetik hastalıklar sonunda meydana çıkan bir hastalık olarak bilinmektedir. Gün içinde alınan enerjiye oranla metabolizma hızı yükselir ya da azalır. Akraba evliliğinin fazla oranda etkili olduğu da görülmektedir. Gen bozulması nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Gebelik süresi içinde anlaşılabilen problemler tedavi edilebilmektedir.

Kronik Ağrılar: Kronik ağrılar, bireyden bireye değişkenlik gösteren net bir sebebi bulunmayan uzun vadeli ağrılardır. Kronik ağrı genellikle beyinde yer alan ağrı yerinin tetiklenmesiyle oluşmaktadır. Belirtileri arasında; uykusuzluk, yorgunluk ve depresyon görülmektedir. Bu ağrıya en iyi gelen yöntemlerden biri andulasyon olarak bilinmektedir. Bu nedenle kişi, andulasyon ağrılara iyi gelir mi, faydalı mı diye düşünmeden önce kronik rahatsızlığı olup olmadığını araştırması gerekmektedir.

En çok merak edilen konulardan biri de andulasyon terapi kilo verdirir mi sorusudur. Özellikle bu yeni nesil tamamlayıcı yöntem andulasyon cihazı üzerinden değerlendirilir. Bu cihaz hücre aktivasyonunu artırmak şartıyla bedenin daha fazla enerji harcamasını sağlamaktadır. Özellikle düzenli, sağlıklı bir beslenme ve egzersiz ile desteklenmiş olan bu tedavi yöntemi, metabolizmanın önemli oranda hızlanmasına imkan vermektedir. Böylelikle doğal olarak dengeli ve sağlıklı bir şekilde kilo kaybı yaşanmaktadır. Özetle andulasyon terapi yönteminin zayıflattığını söylemek mümkündür.