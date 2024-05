Ani gelen baş ağrısına dikkat! İlk 6 saat önem taşıyor...

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Gazi Özdemir, 10 Mayıs tarihi Dünya İnme Farkındalık - Önleme Günü nedeniyle, konuyla ilgili bilgilendirdi. İnmenin neden gerçekleştiği hakkında konuşan Özdemir, nelere dikkat edilmesi konusunda bilgi verdi. Prof. Dr. Gazi Özdemir, hastaya ilk 6 saatte hastaya müdahale edilmesi gerektiğine değindi. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Nurhan Barutçu, ise inmenin düzenli tedavi ile düzeltilebildiğinden bahsetti. Uzman Barutçu, kişinin psikolojik yapısının rehabilitasyon sürecinde çok önemli bir rol oynadığını belirtti.



"ÖZELLİKLE 60 YAŞIN ÜZERİNDE GÖRÜLÜR"

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Gazi Özdemir, "İnmenin diğer ismi beyin krizidir Nasıl kalp krizi bilinen bir ifadeyse beyin krizi de bilinmesi gereken bir ifade. Neden önemli? Çünkü dünyada insanların ölmesine neden olan ilk hastalık biliyorsunuz kalp krizidir. İkinci sırada kanser üçüncü sıradan beyin krizi gelir. Ve beyin krizi deyince ne anlayacaksınız? Beyin krizi bir beyin damar hastalığıdır. Beyin damar hastalığı iki türlü oluşur. Ya beyindeki bir ana damar tıkanır veya beyindeki bir damar patlar beyne kanama yapar. Bu olaylar genelde her yaşta görülebilse de özellikle 60 yaşın üzerinde görülür. Şimdi en başta tansiyon yüksekliği, aileden gelen damar sertliği ,hareketsizlik, egzersiz yapmama atıl bir yaşam, kilo alma, şeker, kan koyuluğunun fazlalığı, alkolik oluş veya her gün sık sık alkol kullanma, sigara içmede en direkt olarak bir risk faktörüdür. Gıda yönünden fazla hayvani yağlar tüketme, sebzeyi az tüketmek, kırmızı et yerine yağlı et yemek risk faktörleri arasında. Hastalarımıza önerimiz tuzu azaltın ama tuzu bırakmayın" dedi.



"İLK 6 SAATE HASTANIN BİR ACİL POLİKLİNİĞİNE GİTMESİ GEREKİYOR"

İnmenin ardından hastanın en kısa sürede hastaneye gidip tedavi olması gerektiğine değinen Prof. Dr. Gazi Özdemir, şöyle devam etti;

"Bir nöroloji uzmanının acil olarak inme geçiren hastaya mutlaka acil bir beyin tomografisi veya imkan varsa beyin MR'ı çektirmesi lazım. Eğer bir kişide ani görme bozukluğu olursa tek taraflı veya çift taraflı, birden bire konuşması bozulursa, aniden kişinin anlaması bozulursa, bir kolunda bir bacağında uyuşma olursa, aniden şiddetli baş dönmesi olursa bunlar önemli haberci belirtilerdir, önemsemek gerekiyor. Çünkü belirtiler ciddi bir beyin krizine haberci oluyor. Beyin kanamasının belirtileri yok. Aniden gelir şimşek gibi. Beyin kanaması kişinin yaşamında en fazla belki de ilk defa çok şiddetli baş ağrısıyla karşılaşmasıyla başlar. O nedenle bunun ayrımını yapmamız gerekiyor. İlk 6 saatte hastanın bir acil polikliniğine gitmesi gerekiyor."



"ERKEN FİZİK TEDAVİ REHABİLİTASYON BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR"

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Nurhan Barutçu ise inme sonrası erken başlanılan fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecinin artılarından şu şekilde bahsetti;

"İnme günümüzde önemli bir sağlık sorunudur. İnme sonrasında kolda ve bacakta güçsüzlük, elini kullanamama gibi durumlar gözükebilir. İdrar kaçırma, büyük tuvalet kaçırma, yürüme ve denge problemleri görülebilir. Bunların yanında hastada anlama problemleri gelişebilir. İnme sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyona acilen başlanmalıdır. Öncelikli olarak medikal tedavi ve girişimsel tedavi yöntemleriyle beyin dokusunun en az hasarı alması sağlanmalıdır. Sonrasında da hemen fizik tedavi ve rehabilitasyona başlanmalıdır. İnme hastalarında erken dönemde iyileşme hızı çok yüksektir. Bu sebeple erken fizik tedavi ve rehabilitasyon bizim için çok önemlidir. İnme rehabilitasyonunda amacımız hastanın günlük yaşam aktivitelerini arttırmak ve tek başına günlük yaşam aktivitelerini mümkün olduğunca bağımsız bir şekilde yapmasını sağlamaktır."



"BİREYSEL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI YAPMAK ÇOK ÖNEMLİDİR"

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon süresince hasta takibinin her anlamda yapılması gerektiğinin altını çizen Nurhan Barutçu , "İnme hastalarımızda bireysel fizik tedavi rehabilitasyona acilen başlanmalıdır. Çünkü beyinde hasar olan yere göre hastalardaki fonksiyon kaybı çok değişken olmaktadır. Her hastada farklı şekilde kendini göstermektedir. Bu nedenle bireysel bir tedavi programı oluşturmak çok önemlidir. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon programının içinde eklem hareket açıklığı egzersizleri, germe egzersizleri, güçlendirme egzersizleri, denge ve yürüme eğitimi, nörofizyolojik egzersizler gibi yöntemler kullanılır. Bunların dışında sanal gerçeklik tedavileri, elektrik simülasyon egzersizleri, zorunlu kullanım tedavisi, ayna tedavisi ve havuz tedavisi gibi tedavi yöntemleri de kullanılmaktadır. İnme hastalarımızın kalp problemleri olabilir, şeker tansiyonu gibi dahiliye problemleri olabilir, psikolojik sorunları olabilir. Bunlarla da ilgili hastayı takip etmek fizik tedavi ve rehabilitasyon açısından önemlidir. İnme iyileşebilen bir hastalıktır. Bu nedenle inme hastalığından sonra erken fizik tedavi ve rehabilitasyon almaları ve rehabilitasyona düzenli devam etmeleri bizim için önemlidir" dedi.