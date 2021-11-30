Anksiyete bağırsak sendromuyla ilişkili!

Son yıllarda hızla yayılan anksiyete bozukluğunun sebeplerini araştıran Tıp bilimi, sinirler arası iletişimi sağlayan "Nörotransmitter" denen mesaj iletici maddelerin, daha yaygın bilinen isimleriyle mutluluk hormonlarının %90'ının bağırsaklarımızda sentezlendiğini tespit etti.
Bu nedenle, depresyon, panik atak, OKB (obsesif kompülsif bozukluk), bipolar, öfke kontrolü bozukluğu gibi anksiyete problemleri yaşayan hastaların mutlaka bağırsak sağlığının analiz edilmesi gerekir.
Bağırsak sağlığının özellikle iki açıdan değerlendirilmesi şarttır. Hem emilim bozukluğu (ince mide-bağırsak-kalın bağırsak) hem de kalın bağırsak probiyotik içeriği ayrıntılı bilgisayarlı analizlerle hemen tespit edilmeli ve hastanın tedavi sürecinde bu sorunlar da bütüncül (HOLİSTİK) yaklaşımla çözülmelidir.
Artık elimizdeki gelişmiş teknolojik cihazlar sayesinde hem emilim fonksiyonları analiz edilerek "geçirgen" bağırsak sendromu veya "irritable" bağırsak sendromu veyahut kandida patolojisi olup olmadığı dakikalar içerisinde anlaşılabilmektedir.
Böylece sebebe yönelik ve kişiye özel hastaya özgü bütüncül tedavi planlanarak "Hastalık yoktur Hasta vardır" tıp prensibine uygun holistik yaklaşımla tedavi yapılabilir.
Pek çok iyileşmeden veya ilaçlı tedaviye rağmen kontrol altına alınamayan Anksiyete hastası böylece çözüme kavuşabilir.