Anksiyete bağırsak sendromuyla ilişkili!

Bu nedenle, depresyon, panik atak , OKB (obsesif kompülsif bozukluk), bipolar , öfke kontrolü bozukluğu gibi anksiyete problemleri yaşayan hastaların mutlaka bağırsak sağlığının analiz edilmesi gerekir.

Son yıllarda hızla yayılan anksiyete bozukluğunun sebeplerini araştıran Tıp bilimi, sinirler arası iletişimi sağlayan "Nörotransmitter" denen mesaj iletici maddelerin, daha yaygın bilinen isimleriyle mutluluk hormonlarının %90'ının bağırsaklarımızda sentezlendiğini tespit etti.

Bağırsak sağlığının özellikle iki açıdan değerlendirilmesi şarttır. Hem emilim bozukluğu (ince mide-bağırsak-kalın bağırsak) hem de kalın bağırsak probiyotik içeriği ayrıntılı bilgisayarlı analizlerle hemen tespit edilmeli ve hastanın tedavi sürecinde bu sorunlar da bütüncül (HOLİSTİK) yaklaşımla çözülmelidir.

Artık elimizdeki gelişmiş teknolojik cihazlar sayesinde hem emilim fonksiyonları analiz edilerek "geçirgen" bağırsak sendromu veya "irritable" bağırsak sendromu veyahut kandida patolojisi olup olmadığı dakikalar içerisinde anlaşılabilmektedir.