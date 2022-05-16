Anne adayları uzak durun! Bu ağrı kesiciler ölü doğum riskini yüzde 50 artırıyor!



Ancak yüksek doz aspirin ve ibuprofen gibi iltihap önleyici ilaçlar almama konusunda uyarıyor. 1985 ile 2015 yılları arasında yapılan bir çalışmada 151.141'den fazla gebelik incelendi. Bununla beraber; Parasetamol, aspirin, ibuprofen, diklofenak ve naproksen alan kadınların tıbbi notları incelendi.

PARASETAMOL KULLANIN Parasetamol şu anda hamilelik boyunca güvenli olarak kabul edilmektedir. Özellikle 30 haftadan sonra bebeğin dolaşımını etkileyebileceğinden, ağrı kesici için yüksek doz aspirin önerilmiyor. Yayınlanan bir dergide, her 10 kadından üçünün %29'u hamilelik sırasında reçetesiz ağrı kesici aldığını gösteriyor. Ancak araştırmacılar, 2008 ve 2015 yılları arasındaki gebeliklerde bu rakamın iki kat daha yüksek olduğunu ve bu durumun kullanımın hızlı bir şekilde büyüdüğünü öne sürdüğünü söyledi.