Anne adaylarını yanıltan büyük hata: O inanışa karşı büyük uyarı geldi!

Anne adaylarının görüntüleme yöntemlerinden gereksiz yere korkmaması gerektiğini belirten Dr. Özcan, "MR, ses dalgaları temelli çalışan güvenli bir yöntemdir ve gerekli durumlarda gebelikte çekilebilir" dedi. Röntgenin ise yalnızca zorunlu hallerde ve karın bölgesi özel koruyucu plaklarla korunarak çekilebildiğini belirten Dr. Özcan, tomografinin ise yüksek radyasyon nedeniyle mümkün oldukça tercih edilmediğini söyledi.

ACİL DURUMLARDA GENEL ANESTEZİ VE AMELİYAT MÜMKÜN

Gebelikte bazı acil durumlarda ameliyat gerekebileceğini söyleyen Dr. Özcan, "Apandisit, safra kesesi, böbrek taşı ya da hemoroid gibi durumlarda anne adayları genel anestezi alabilir ve ameliyat olabilir" dedi. Bu işlemlerin bebekte sakatlığa neden olmadığını belirten Dr. Özcan, en önemli konunun erken doğum riskine karşı önlem almak olduğunu söyledi.