Anne sütü birçok sağlık sorununun önüne geçiyor: Adeta aşı görevi görüyor!

Sağlık Bakanlığınca, "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı" kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda annenin bebeğini emzirme süresi ortalama 17 ay olarak kayıtlara geçti. Anne sütüyle beslenen bebek oranı ise yüzde 31'den yüzde 41'e yükseldi

1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla Sağlık bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de bebek ve çocuk sağlığına yönelik olarak hatalı anne sütü uygulamalarının önlenmesi, emzirmenin korunması, özendirilmesi, desteklenmesi ve emzirme konusunda farkındalık yaratılması için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Söz konusu hafta içinde Türkiye genelinde konunun öneminin vurgulanması, toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla çeşitli etkinlik ve eğitimler düzenleniyor. Doğumun ilk bir saatinde emzirmeye başlanması, ardından 6 ay boyunca sadece anne sütüyle beslenme ve 2 yıl veya daha fazla süreye kadar emzirmeye devam edilmesi, israf ve obezite dahil olmak üzere her türlü çocuk yetersiz beslenmesine karşı güçlü bir savunma sağlıyor. Emzirme aynı zamanda bebeklerin ilk aşısı olarak da işlev görüyor ve onları birçok yaygın çocukluk hastalığına karşı koruyor.