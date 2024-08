Anne sütünün faydası saymakla bitmiyor! Hem bebeği hem de anneyi koruyor...

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Fırat Beğde her Ağustos ayının ilk haftası kutlanan "Emzirme Haftası" vesilesiyle anne sütünün faydaları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Anne sütünün, zamanında ve sağlıklı doğan her bebeğin hayatının ilk 6 ayında tek başına normal büyüme ve gelişmesine yetecek tüm besin ögelerini sağlayan en uygun besin olduğuna dikkat çeken Dr. Beğde "Her annenin bebeği için özel olarak ürettiği en ideal besin olan anne sütünün olumlu etkileri yaşam boyu devam eder. Yeni doğan bir bebeğin ihtiyaç duyduğu ilk şey annesinin kucağı ve onun sütüdür. Anne sütü ilk altı ayda bebeğin besin ihtiyacının tamamını karşılamaktadır" dedi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından bebek beslenmesinde ilk altı ay sadece anne sütü kullanılması ve anne sütüne 2 yaşına kadar devam edilmesinin önerildiğini hatırlatan Dr. Beğde "Her anne bebeğinin ayına, hastalıklarına, gelişimine göre süt üretir. Emzirme, anne ile bebek arasındaki duygusal bağı güçlendirir ve sağlıklı bir ilişki kurulmasını sağlar. Anne sütü her zaman kullanıma hazır ve sterildir. Her bebek için kendi annesinin sütü en idealdir ve bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşılar" diye konuştu.