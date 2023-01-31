Antibiyotikten sonraki en büyük keşif: Bu bitkinin toksini doğadaki “en güçlü ilaç” olabilir

Yeni antibakteriyel ilaçlar geliştirme olasılığı, yıllardır E coli gibi çoklu ilaca dirençli patojenlerin istikrarlı yükselişinin artık gezegen genelinde sağlık hizmetleri için tehlikeli bir tehdit oluşturduğu konusunda uyarıda bulunan doktorlar tarafından memnuniyetle karşılandı.
"BAKTERİLERE FARKLI ŞEKİLDE SALDIRIYOR"
Bir grup İngiliz, Alman ve Polonyalı bilim adamı, Nature Catalysis dergisinde yakın zamanda yayınlanan bir makalede, yeni antibiyotik - albisidin - bakterilere mevcut ilaçlardan tamamen farklı bir şekilde saldırdığını ortaya koydu. Bu durum, bakteriyel hastalıklarla mücadele etmek için yeni bir yolun kullanılabileceğini gösteriyor, diyorlar.
Araştırma grubu Norwich'teki John Innes Center'da bulunan Dmitry Ghilarov, "Laboratuvarda albisidin'e karşı herhangi bir dirençle karşılaşmadık" dedi. "İşte bu yüzden gerçekten heyecanlıyız. Çünkü bakterilerin albisidin türevli antibiyotiklere karşı direnç geliştirmesinin çok zor olacağını düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.
"BİR TÜR BİTKİ PATOJENİ"
Albisidin, şeker kamışında yaprak haşlanması olarak bilinen yıkıcı bir hastalığı tetikleyen Xanthomonas albilineans adlı bakteriyel bir bitki patojeni tarafından üretilir. Patojen, bitkiye saldırmak için albisidin kullanıyor, ancak birkaç yıl önce bakterileri öldürmede oldukça etkili olduğu da bulundu.
Ghilarov, "Sorun şu ki, o zamanlar albisidinin bakterilere nasıl saldırdığını tam olarak bilmiyorduk ve bu nedenle onu yeni antibiyotiklerin temeli olarak kullanamadık çünkü bunlar insan vücudundaki her türlü komplikasyonu tetiklemiş olabilir" dedi. "Bunu yapmadan önce bakterileri nasıl öldürdüğünü tam olarak belirlememiz gerekiyordu ve şimdi bunu başardık" dedi.
"GELİŞMİŞ BİR TEKNİK KULANILDI"
Almanya'daki Technische Universität Berlin'deki ve Polonya'nın Kraków kentindeki Jagiellonian Üniversitesi'ndeki bilim insanlarıyla birlikte çalışan Ghilarov ve ekibi, albisidinin bakterileri nasıl öldürdüğünü ortaya çıkarmak için bir dizi gelişmiş teknik kullandı.
Ghilarov, "Artık yapısal bir anlayışa sahibiz, etkinliğini ve farmakolojik özelliklerini iyileştirmek için albisidin modifikasyonları oluşturabiliriz" dedi. Ayrıca bunun yıllardır en heyecan verici yeni antibiyotik adaylarından biri olduğuna inandığını belirten Ghilarov; "Küçük konsantrasyonlarda son derece yüksek etkinliğe sahiptir ve florokinolonlar gibi yaygın olarak kullanılan antibiyotiklere dirençli olanlar dahil olmak üzere patojenik bakterilere karşı oldukça güçlüdür" açıklamasında bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü, antibiyotik direncinin küresel sağlık, gıda güvenliği ve kalkınmaya yönelik en büyük tehditlerden biri haline geldiği konusunda uyardı. Antibiyotiklerin gelişigüzel aşırı kullanımı, bakterilerin bunlara karşı direnç geliştirilmesine neden olarak, ortadan kaldırılması çok daha zor hale gelen bazı mikrop türlerinin evrimleşmesine neden oldu ve bu da daha yüksek tıbbi maliyetlere, daha uzun hastanede kalışlara ve artan ölüm oranlarına yol açtı.
"1,2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ ANTİBİYOTİĞE DİRENÇ NEDENİYLE ÖLDÜ"
Yakın tarihli bir çalışma, bu sorunun şu anda her gün yaklaşık 3.500 kişiyi öldürdüğünü ve 2019'da 1,2 milyondan fazla kişinin doğrudan antibiyotiğe dirençli bakteriyel enfeksiyonların sonucu olarak öldüğünü ileri sürdü.
John Innes Merkezi'nde bulunan Prof Tony Maxwell, bakteriyel bir hastalığı antibiyotikten daha iyi tedavi etmek için daha iyi bir şey olmadığını, bu nedenle albisidin'in nasıl çalıştığına dair yeni anlayışımıza dayanan yepyeni bir ilaç yelpazesi açan bu çalışmanın iyi bir haber olduğunu belirtti. Ayrıca Maxwell, klinik açıdan etkili versiyonlar yaratmak yıllar alabilir ama bu durum, ilaçlar arasında en güçlü versiyonu ortaya çıkarabiliyor.