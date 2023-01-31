Antibiyotikten sonraki en büyük keşif: Bu bitkinin toksini doğadaki “en güçlü ilaç” olabilir

Yeni antibakteriyel ilaçlar geliştirme olasılığı, yıllardır E coli gibi çoklu ilaca dirençli patojenlerin istikrarlı yükselişinin artık gezegen genelinde sağlık hizmetleri için tehlikeli bir tehdit oluşturduğu konusunda uyarıda bulunan doktorlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

"BAKTERİLERE FARKLI ŞEKİLDE SALDIRIYOR"

Bir grup İngiliz, Alman ve Polonyalı bilim adamı, Nature Catalysis dergisinde yakın zamanda yayınlanan bir makalede, yeni antibiyotik - albisidin - bakterilere mevcut ilaçlardan tamamen farklı bir şekilde saldırdığını ortaya koydu. Bu durum, bakteriyel hastalıklarla mücadele etmek için yeni bir yolun kullanılabileceğini gösteriyor, diyorlar.

Araştırma grubu Norwich'teki John Innes Center'da bulunan Dmitry Ghilarov, "Laboratuvarda albisidin'e karşı herhangi bir dirençle karşılaşmadık" dedi. "İşte bu yüzden gerçekten heyecanlıyız. Çünkü bakterilerin albisidin türevli antibiyotiklere karşı direnç geliştirmesinin çok zor olacağını düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.