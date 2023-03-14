Antienflamatuar Nedir? Antienflamatuar İlaçlar Ne İşe Yarar ve Ne İçin Kullanılır?

Antienflamatuar nedir, sözcük anlamına kısaca önleme diyebiliriz. İlaçlar grubunda yer alan bu ilaç ateş düşürücü ve ağrı kesici grubunda yer alır. Bu bağlamda antienflamatuar ilaç ne işe ve yarar ne için kullanılır sorulanının yanıtını vermekle birlikte nasıl kullanılacağı bilgisine de varabiliriz. İlaçlar kategorisinde antienflamatuar ilaçlar antibiyotik midir, baktığımızda antibiyotiklerden sonra en etkili olanlarıdır. Yine antienflamatuar beslenme nedir, önleme görevi olan besinlere bakabiliriz.

Antienflamatuar Nedir?

Antienflamatuar ilaçlar; inflamasyonu, yangıyı (iltihabi reaksiyonu) önleyici anlamındadır. Antinflamatuar ilaçlar kortizon, asprin ve ibuprofen türü ilaçlardır. Bu ilaçlar inflamasyon bulguları olan şişme (ödem), hassasiyet, ağrı ve ateşi düşürürler.

Bu ilaçlar inflamasyonu ve ödemi azaltan maddelerin ve tedavilerin ortak adıdır. Antiinflamatuvar ilaçlar analjeziklerin yaklaşık yarısını oluştururlar. İnflamasyonu azaltarak ağrıyı azaltmayı amaçlarlar.

Antienflamatuar İlaçlar Ne İşe Yarar?

Ağrı, ağrılı hastalıklar ve ateşler hekime başvuru nedenleri arasında hemen ilk sırayı alan yakınmalardandır. Analjezik ve steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar (NSAİ) ise antibiyotiklerden sonra en sık reçete edilen ilaçlardandır.

Bilim insanlarının son çalışmaları, antiinflamatuvar ilaçların ağrı gidermesinin yanında, hasarlı dokuya lökosit göçünü ve bu dokuda granülom oluşmasını engelledikleri için iyileşmeyi geciktirdiği ya da güçleştirdiği yönündedir. Zira bu ilaçların temel mekanizması prostoglandin sentezinin inhibisyonudur. Bu inhibisyon temel olarak hem yangısal cevabı hafifletir hem de ağrı oluşumu azaltır.

Antienflamatuar Beslenme Nedir?

Hastalık tedavilerinde ilaçlara ek olarak çeşitli besinlerden vitamin ve mineraller ile sağlanabilir. Özellikle hastalıkları önlemede beslenme ve besinler çok önemlidir. Önleyici grupta yer alan Antienflamatuar ilaçlara tercih olarak beslenme diyeti de önerilmektedir. Buna Antienflamatuar diyet denilmektedir.

Antinflamatuar diyet, vücut sağlığını en iyi derecede tutmayla ilgili bilimsel bilgiye dayanarak, gıdaları seçme ve hazırlama yoludur. İnflasmayonu (iltihap) etkilemesinin yanı sıra, bu diyet vücuda enerji, vitamin, mineral, yağ asitleri ve koruyucu bitkisel besinleri sağlar. Antinflamatuar diyet, genel olarak sağlığa iyi gelse de özellikle bazı sağlık problemlerine daha iyi gelir. Örneğin; antiinflamatuar diyet, kalp hastalığı riskini azaltır, mevcut kalp sorunlarını kontrol altında tutar, kan basıncını ve kandaki trigliseridi (yağ asidi ve gliserolün birleşmesiyle oluşan doğal yağlar) azaltır ve sert romatizmalı eklemleri yatıştırır.

Antienflamatuar İlaçlar Antibiyotik Midir?

Antinflamatuar ilaçlar: nflamasyonu, yangıyı (iltihabi reaksiyonu) önleyici anlamındadır. Antiinflamatuar ilaçlar kortizon, asprin ve ibuprofen türü ilaçlardır. Bu ilaçlar inflamasyon bulguları olan şişme (ödem), hassasiyet, ağrı ve ateşi düşürürler.

Bu ilaçlar antibiyotik kategorisinde yer almasa da antibiyotiklerden sonra en etkili ve güçlü ilaçlardır.