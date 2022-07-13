Antikanser etkisi gösteriyor! Gece yatmadan önce bir avuç yerseniz...

Tüm bunlara ek olarak pek çok antioksidan ve yüksek miktarda doymamış yağ asitleri, B2 vitamini, folat ve potasyum içermektedir.

Kabuksuz olarak 28 gram kabak çekirdeği, içerdiği 151 kaloriyi yağ ve proteinden almaktadır.





YÜKSEK MİKTARDA ANTİOKSİDAN İÇERİR

Kabak çekirdeğinin içerisinde E vitamini ve karotenoidler gibi antioksidanlar bulunmaktadır. Antioksidanlar iltihabı azaltmada oldukça etkilidir ve hücreleri zararlı serbest radikallere karşı koruyabilir. Bu nedenle antioksidanlar bakımından zengin besinleri tüketmek birçok hastalığa karşı da koruma sağlar.

Kabak çekirdeği tüketiminin içerdiği yüksek antioksidan seviyesi nedeniyle insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu bilinmektedr. Yapılan bir çalışmada, kabak çekirdeği yağının hiçbir yan etkisi olmaksızın iltihabı azaltıp aynı zamanda iltihap önleyici etkisi olduğu ortaya çıktı.