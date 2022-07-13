Antikanser etkisi gösteriyor! Gece yatmadan önce bir avuç yerseniz...

Kabuksuz olarak 28 gram kabak çekirdeği, içerdiği 151 kaloriyi yağ ve proteinden almaktadır.
Aynı zamanda bu porsiyon;
Lif: 1.7 gram
Karbonhidrat: 5 gram
Protein: 7 gram
Yağ: 13 gram (bu yağın 6'sı Omega-6'dır)
K Vitamini: Önerilen günlük alım miktarının %18'i
Fosfor: Önerilen günlük alım miktarının %33'ü
Manganez: Önerilen günlük alım miktarının %42'si
Magnezyum: Önerilen günlük alım miktarının %37'si
Demir: Önerilen günlük alım miktarının %23'ü
Çinko: Önerilen günlük alım miktarının %14'ü
Bakır: Önerilen günlük alım miktarının %19'u
Tüm bunlara ek olarak pek çok antioksidan ve yüksek miktarda doymamış yağ asitleri, B2 vitamini, folat ve potasyum içermektedir.
YÜKSEK MİKTARDA ANTİOKSİDAN İÇERİR
Kabak çekirdeğinin içerisinde E vitamini ve karotenoidler gibi antioksidanlar bulunmaktadır. Antioksidanlar iltihabı azaltmada oldukça etkilidir ve hücreleri zararlı serbest radikallere karşı koruyabilir. Bu nedenle antioksidanlar bakımından zengin besinleri tüketmek birçok hastalığa karşı da koruma sağlar.
Kabak çekirdeği tüketiminin içerdiği yüksek antioksidan seviyesi nedeniyle insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu bilinmektedr. Yapılan bir çalışmada, kabak çekirdeği yağının hiçbir yan etkisi olmaksızın iltihabı azaltıp aynı zamanda iltihap önleyici etkisi olduğu ortaya çıktı.
KANSERİ ÖNLER
Beslenmede kabak çekirdeğine yer vermek, mide, meme, karaciğer, prostat ve kolon kanseriine yakalanma riskini azaltmaktadır. Yapılan bir çalışmada özellikle menepoz sonrası kadınlarda meme kanserine yalanma riskini düşürdüğünü göstermiştir. Farklı çalışmalar kabak çekirdeğinin kanseri önlemede ve tedavi etmede önemli bir rol oynayabileceğini düşündürmektedir. Daha fazla çalışma kabak çeekirdeği içeren bir takviyenin kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatmak potansiyeli olduğunu göstermektedir.
MESANE SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR
Kabak çekirdeği, idrara çıkma sorunlarına neden olabilecek çeşitli rahatsızlıkların semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Yapılan bir çalışmada bu tohumları yemenin bu rahatsızlıklarla ilgli semptomların azaltmasına yardımcı olduğunu gösterdi. 1400'den fazla kişinin üzerinde yapılan bir yıl süren çalışmada kabak çekirdeği tüketiminin semptomları azalttığı ve yaşam kalitesini iyileştirdiği gözlendi. Bir araştırma, kabak çekirdeği veya ürünlerini takviye olarak almanın aşırı aktif mesane gibi rahatsızlıkların semptomlarının tedavisine yardımcı olabileceğini düşünülmektedir. Aşırı aktif mesanesi olan 45 erkek ve kadın üzerinde yapılan bir çalışmada, günlük olarak 10 gram kabak çekirdeği ekstresinin alınmasınn idrar fonksiyonunu iyileştirdiği ortaya çıktı.
YÜKSEK MAGNEZYUM İÇERİR
Çoğu kişide eksik olan magnezyum kabak çekirdeğinde bol miktarda bulunmaktadır. Bu nedenle beslenmede düzenli olarak yer alması önerilir. Dünya çapında çoğu bireyde eksik olmasına karşın önemli işlevleri bulunur. Magnezyum, vücuttaki 600'den fazla kimyasal reaksiyon için gerekli temel bileşenlerden biridir. Yeterli magnezyum seviyesine sahip olmanın yararları ise şöyledir;
Kan basıncını kontrol eder
Kalp hastalığı riskini azaltır
Sağlıklı kemiklerin oluşmasını ve korunması sağlar
Kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı olur
KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER
Kabak çekirdeği içerisinde yüksek miktarda antioksidan, yağ asitleri, çinko ve magnezyum içerir. Tüm bu besinler de kalbinizin sağlıklı kalmasında önemli ol oynar. Yapılan çalışmalar kabak çekirdeğiin yüksek tansiyonu ve yüksek kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olduğunu göstermektedir. Bu iki faktör de kalp sağlığı için oldukça önemlidir. 35 kişinin üzerinde yapılan bir çalışmada 12 hafta boyunca düzenli olarak kabak çekirdeği tüketen kilierin kötü kolesterolünde düşüş, iyi kolesterolünde ise yükselme saptandı.
Diğer çalışmalarda ise kabak çekirdeğinin vücuttaki nitrik oksit üretimini arttırmaya yardımcı olduğu ve kalp sağlığı üzerinde olumlu etkileri bulundu saptandı. Nitrik oksit, kan damarlarını genişlettiği gibi kan akışını iyileştirmeye ve aynı zamanda atardamarlardaki plak büyümesi riskini azaltmaya yardımcı olur.
KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRÜR
Çalışmalar kabağın, kabak çekirdeğinin, kabak tozunun ve kabak suyunun kan şekerini azalttığı göstermektedir. Bu durum ise özellikle diyabet hastalığına sahip ve kan şekeri düzeyini düşürmekte zorlanan kişiler için önemlidir. Bir çalışmada Tip 2 diyabet olan kişilerde kabak suyu ve kabak tohumu tuzu ile alınan takviyelerin kan şekeri düzeyini düşürdüğü görülmüştür. İçeriğindeki yüksek magnezyum içeriği, aynı zamanda diyabet üzerinde de olumlu etkiler yaratır. Yaklaşık 130 binden fazla kişi üzerinde yapılan bir çalışmada magnezyum açısından zengin beslenme tipinin Tip 2 diyabet riskini kadınlarda %33, erkeklerde ise %34 düşürdüğünü ortaya koydu.
YÜKSEK LİF İÇERİĞİNE SAHİPTİR
Kabak çekirdeği zengin bir lif kaynağıdır. Tek bir porsiyonunda yani yaklaşık olarak 28 gramnda 1.1 gram lif barındırır. Lif oranı yüksek bir beslenme tarzı ise sindirim sağlığını destekler. Buna ek olarak yüksek lifli diyetler kalp hastalığını, Tip 2 diyabeti ve obezite riskini azaltmaktadır.
UYKUYU İYİLEŞTİRMEYE YARDIMCI OLUR
Uyumakta zorluk çekiyorsanız uyumadan önce biraz kabak çekirdeği yiyebilirsiniz. Kabak çekirdeği, uykuyu artırmaya yardımcı olan amino asitlerden biri olan triptofan kaynağıdır. Günde 1 gram triptofan tüketmenin uykuyu iyileştirdiği yapılan çalışmalarla ortaya çıkmıştır. Kabak çekirdeğindeki çinko, triptofanın serotonine dönüşmesine yarımdı olur. Serotonin ise uyku döngünüzü düzenleyen bir hormon olan melatonine dönüşen bir hormondur. Daha kaliteli bir uyku ile ilişkilendirilen magnezyum da kabak çekirdeğinde bolca bulunur. Bu nedenle hem uyku kalitenizi arttırmaya hem de uyku sürenizi uzatmaya yardımcı olur...