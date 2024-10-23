Apandisit Ameliyatı Kaç Saat Sürer? Açık Apandisit Ameliyatı Ne Kadar Sürer ve Kaç Günde Geçer?

Apandisit ameliyatı basit bir cerrahi işlemdir. Bu nedenle herhangi bir komplikasyon olmazsa ameliyat kısa sürede tamamlanır. Doğal olarak ameliyat sonrası iyileşme süresi de kısadır. Bu ameliyata girecek olan hastalar öncelikle apandisit ameliyatı kaç saat sürer sorusunun cevabını merak ederler. Bunun yanında açık apandisit ameliyatı ne kadar sürer ve kaç günde iyileşir sorusuna cevap bulmak da bilinçlenme açısından önemlidir.

Apandisit Ameliyatı Kaç Saat Sürer?

Apandisit ameliyatı, genel cerrahi uzmanı tarafından verilen karar neticesinde gerçekleşir. Basit bir operasyon ile kişinin apandisiti alınır. Apandisit sorununa müdahale edilmemesi halinde kişinin hayati tehlikesi söz konusu olacaktır. Bu nedenle soruna derhal müdahale edilmesi gerekir.

Apandisit ameliyatı kısa süren bir cerrahi operasyondur. Söz konusu ameliyat 30-60 dakika sürer. Ameliyat esnasında komplikasyon yaşanması halinde ameliyatın süresi de uzayabilir. Ameliyat hastaya genel anestezi verilerek yapılır. Açık apandisit ameliyatında karın boşluğunun sağ altında 2-3 cm uzunluğunda bir kesik açılır.

Açık Apandisit Ameliyatı Ne Kadar Sürer ve Kaç Günde İyileşir?

Apandisit ameliyatı kısa bir operasyon olduğu gibi hastanın iyileşme süresi de oldukça kısadır. Apandisit ameliyatı olan hastalar genellikle 1 gün hastanede müşahede altında tutulur. 1 gün sonra taburcu olan hastanın tam olarak iyileşmesi 15-20 günü bulur. Bu süre içerisinde doktorun yönlendirmesi ile dikişlerin alınacağı gün belirlenir.