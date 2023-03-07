Apandisit Belirtileri - Kadınlarda ve Erkeklerde Apandisit Patlaması Belirtileri Nelerdir, Ağrısı Nerede Olur?

Apandisit belirtileri nelerdir konusu sağlıkta en çok araştırılan konulardan biridir. İnsan bedeninde gizemli bölgelerden birisinde yer alan apandisit, karnın sağ alt kısmında oluşmaktadır. Apandisit denilen yer, ince bağırsağın bittiği, kalın bağırsağın oluştuğu ve halk dilinde kör bağırsak olarak nitelendirilen bölgede meydana gelmektedir. Solucan biçiminde bir bağırsak bağlantısı olan apandisit patladığı nasıl anlaşılır ve tam olarak nereye vurur soruları merak edilmektedir. Tüm detaylar aşağıda bulunmaktadır.

Apandisit Belirtileri

Sağlık alanında en fazla merak edilip araştırılan hastalıklardan bir tanesi apandisit olarak bilinmektedir. Apandisit belirtileri nelerdir, bu hastalıkta yani apandisit ağrısı nerede olur ve nereye vurur konusu akıllarda yer almaktadır. Tüm bu soruların yanıtları ve daha fazlası aşağıda anlatılmaktadır. Apandisitte meydana gelen herhangi bir tıkanıklıkta bakteriler organ içinde kendiliğinden artmaya başlamaktadır. Tıkanıklık sebebiyle basınç artışı yaşanmakta ve kan damarları sıkışmaya başlamaktadır. Sıkışan damarlar ise kan akışına engel olarak kangrene sebebiyet verebilmektedir. Apandisit kangren sebebiyle koparsa kalın bağırsakta yer alan dışkı karın bölgesini kaplamaktadır. Enfekte olan apandisit sızdırma yaptığı takdirde apse oluşmaktadır. Sıklıkla görülen apandisit hastalığı ile ilgili; apandisit patladığı nasıl anlaşılır ve apandisit belirtileri nelerdir soruları şu şekilde listelenmiştir;

Mide bulantısı, ishal ve kusma

Ağız ve dilde kuruluk

İştahsızlık

Göbek etrafında ağrı

Sindirim sıkıntısı ve kabızlık

Yüksek ateş ve kalp ritminde bozukluk

Gaz çıkaramama sorunu

Hamilelerde apandisit ağrısı yan ya da arka kısımlarda görülmektedir. Kusma, iştahsızlık ve bulantı gibi apandisit belirtileri, hamileliğin stabil semptomları olduğu için teşhisi zor konmaktadır.

Kadınlarda ve Erkeklerde Apandisit Patlaması Belirtileri Nelerdir, Ağrısı Nerede Olur?

İnsanların en çok karşılaştıkları sağlık sorunlarından birisi de apandisittir. Apendiks ismi verilen körbağırsağın iltihaplanması olarak tanınan bu hastalık; erken teşhis ve tedavi edilmediği zaman ciddi sıkıntılara neden olmaktadır. Ayrıca, kişinin hayati tehlikesi gündeme oluşabilmektedir. Apandisit patlaması en çok korkulan durumların başında yer almaktadır. Pek çok bireyin aklında apandisit belirtileri nelerdir sorusu yer alır. Tüm bunları ele aldığımızda apandisit patladığı nasıl anlaşılır sorusunun yanıtı şu şekilde sıralanmaktadır;

Tuvalet ihtiyacını karşılarken ağrı yaşama

Yüksek ateş

Baş dönmesi ve mide bulantısı

Karnın sağ alt bölgede el ile dokunulduğu zaman meydana gelen hassasiyet

Bıçak saplanması gibi kişiyi iki büklüm duruma sokan şiddetli bir ağrı

Hızlı kalp atışı

Ağız ve dilde kuruluk

Apandisit kanalında oluşan bu tıkanıklık ana problemdir. Tıkanıklık, aynı zamanda basıncın artmasına ve kan damarlarının sıkışmasına neden olmaktadır. Damarların sıkışması, kan akışına engel olduğu gibi kangren gibi ciddi bir sorunu da ortaya çıkarmaktadır. Buna ek olarak, apandisit patlaması esnasında bağırsaktaki dışkı kişinin karın bölgesini doldurmaktadır.