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Apandisit Belirtileri - Kadınlarda ve Erkeklerde Apandisit Patlaması Belirtileri Nelerdir, Ağrısı Nerede Olur?

Apandisit belirtileri nelerdir sorusu sağlık alanında en çok merak edilen konulardan bir tanesidir. İnsan bedeninde gizemli yerlerden birinde olan apandisit, karın boşluğunun sağ alt tarafında meydana gelmektedir. Apandisit ince bağırsağın bittiği, kalın bağırsağın oluştuğu ve halk arasında kör bağırsak olarak tanınan bölgede bulunmaktadır. Solucan şeklinde bir bağırsak bağlantısı olan apandisit ağrısı nerede olur ve nereye vurur merak edilmektedir. Tüm detaylar aşağıda yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 07.03.2023 12:45 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 12:45
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APANDİSİT BELİRTİLERİ - KADINLARDA VE ERKEKLERDE APANDİSİT PATLAMASI BELİRTİLERİ NELERDİR, AĞRISI NEREDE OLUR?

Apandisit belirtileri nelerdir konusu sağlıkta en çok araştırılan konulardan biridir. İnsan bedeninde gizemli bölgelerden birisinde yer alan apandisit, karnın sağ alt kısmında oluşmaktadır. Apandisit denilen yer, ince bağırsağın bittiği, kalın bağırsağın oluştuğu ve halk dilinde kör bağırsak olarak nitelendirilen bölgede meydana gelmektedir. Solucan biçiminde bir bağırsak bağlantısı olan apandisit patladığı nasıl anlaşılır ve tam olarak nereye vurur soruları merak edilmektedir. Tüm detaylar aşağıda bulunmaktadır.

Apandisit Belirtileri

Sağlık alanında en fazla merak edilip araştırılan hastalıklardan bir tanesi apandisit olarak bilinmektedir. Apandisit belirtileri nelerdir, bu hastalıkta yani apandisit ağrısı nerede olur ve nereye vurur konusu akıllarda yer almaktadır. Tüm bu soruların yanıtları ve daha fazlası aşağıda anlatılmaktadır. Apandisitte meydana gelen herhangi bir tıkanıklıkta bakteriler organ içinde kendiliğinden artmaya başlamaktadır. Tıkanıklık sebebiyle basınç artışı yaşanmakta ve kan damarları sıkışmaya başlamaktadır. Sıkışan damarlar ise kan akışına engel olarak kangrene sebebiyet verebilmektedir. Apandisit kangren sebebiyle koparsa kalın bağırsakta yer alan dışkı karın bölgesini kaplamaktadır. Enfekte olan apandisit sızdırma yaptığı takdirde apse oluşmaktadır. Sıklıkla görülen apandisit hastalığı ile ilgili; apandisit patladığı nasıl anlaşılır ve apandisit belirtileri nelerdir soruları şu şekilde listelenmiştir;

  • Mide bulantısı, ishal ve kusma
  • Ağız ve dilde kuruluk
  • İştahsızlık
  • Göbek etrafında ağrı
  • Sindirim sıkıntısı ve kabızlık
  • Yüksek ateş ve kalp ritminde bozukluk
  • Gaz çıkaramama sorunu
  • Hamilelerde apandisit ağrısı yan ya da arka kısımlarda görülmektedir. Kusma, iştahsızlık ve bulantı gibi apandisit belirtileri, hamileliğin stabil semptomları olduğu için teşhisi zor konmaktadır.

Kadınlarda ve Erkeklerde Apandisit Patlaması Belirtileri Nelerdir, Ağrısı Nerede Olur?

İnsanların en çok karşılaştıkları sağlık sorunlarından birisi de apandisittir. Apendiks ismi verilen körbağırsağın iltihaplanması olarak tanınan bu hastalık; erken teşhis ve tedavi edilmediği zaman ciddi sıkıntılara neden olmaktadır. Ayrıca, kişinin hayati tehlikesi gündeme oluşabilmektedir. Apandisit patlaması en çok korkulan durumların başında yer almaktadır. Pek çok bireyin aklında apandisit belirtileri nelerdir sorusu yer alır. Tüm bunları ele aldığımızda apandisit patladığı nasıl anlaşılır sorusunun yanıtı şu şekilde sıralanmaktadır;

  • Tuvalet ihtiyacını karşılarken ağrı yaşama
  • Yüksek ateş
  • Baş dönmesi ve mide bulantısı
  • Karnın sağ alt bölgede el ile dokunulduğu zaman meydana gelen hassasiyet
  • Bıçak saplanması gibi kişiyi iki büklüm duruma sokan şiddetli bir ağrı
  • Hızlı kalp atışı
  • Ağız ve dilde kuruluk

Apandisit kanalında oluşan bu tıkanıklık ana problemdir. Tıkanıklık, aynı zamanda basıncın artmasına ve kan damarlarının sıkışmasına neden olmaktadır. Damarların sıkışması, kan akışına engel olduğu gibi kangren gibi ciddi bir sorunu da ortaya çıkarmaktadır. Buna ek olarak, apandisit patlaması esnasında bağırsaktaki dışkı kişinin karın bölgesini doldurmaktadır.

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