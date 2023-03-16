Apandisit Ne İşe Yarar? Apandisitin Vücuda Faydası Nedir, Hangi Görevi Görür?

Apandisit ne işe yarar konusu, apandisit organının işlevinin pek de bilinmemesi sebebi ile oldukça ilgi görmektedir. Bu sebeplere bağlı olarak da araştırma konularında öğrenilmek istenen en yaygın sorulardan bir tanesi, Apandisit vücutta hangi görevi görür olarak bilinmektedir. Dilerseniz, Apandisit olmazsa ne olur, birlikte öğrenelim…

Apandisit Ne İşe Yarar?

21. yüzyıl başında apandisit organının körelmiş vaziyette bir organ olduğu hususunda çok ciddi fikir bütünlüğü ortaya atılmış olmasına karşın, bazı kişiler, apandisit organının insan bedeni içerisindeki faydalı olan bakterilerin bir ''deposu'' olduğu düşüncesini ortaya atmışlardır. Bunu savunan kişilere göre; eğer ki insan vücudu içerisinde yer alan faydalı bakteri miktarında bir düşüş gerçekleşir ise ya da bahsi geçen bakteriler komple ortadan kalkar ise apandisit organında yaşayan faydalı bakteriler tekrar üreyerek insan sağlığı açısından gerekli olan dengelerin tekrar oluşmasını amaçlayan bir rol üstlenebilecektir. Yakın zaman dilimi içerisinde yapılan araştırmalar ışığında ise apandis organı, aslında bilinenden de çok fazla öneme sahip olan bir organ olmaktadır.

Apandisitin Vücuda Faydası Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri'nin North Carolina eyaleti içerisinde konumlanan ''Duke Üniversitesi Tıp Merkezi'' bünyesinde görevli olan araştırmacılar, vücutta sindirim hususunda önemli olan bakterilerin yaşamının bitmesine sebep olarak sayılabilecek kadar mühim bir kolera ya da dizanteri rahatsızlığının ardından apandis organının, iyi huylu bakterilerin tekrardan sindirim sistemi içerisinde yayılarak yerleşmesi açısından bir rezerv vazife gördüğünü söylemektedirler. Bulgulara rağmen Profesör Doktor Bill Parker; ulaşılan tüm bulgulara ve araştırma sonuçlarına rağmen apandisit organının vazgeçilmez bir organ olmadığı yönünde yorumlar yapmaktadır.

Apandisit Vücutta Hangi Görevi Görür?

Yapılan araştırmalara ve bu araştırmaların sonuçlarına göre, apandisit organı beden açısından faydalı bakteriler taşımaya devam etmektedir. Apandisit organı bahsi geçen bakterileri yalnızca taşımıyor, aynı zamanda uzun bir süre boyunca depolayabiliyor. Bu sayede özellikli olarak da herhangi bir problem görülmesi durumunda da karşı müdahale ile birlikte bu bakteriler apandisit organından dikkatli bir biçimde alınıyor. Dizanteri ve kolera benzeri çok sayıda farklı rahatsızlık adına faydalı sayılabilecek bakteri türleri, apandisit organı içinde depolanmaktadır. Ayrıca bağırsaklarda görülen zararın düzene sokulması için, apandisit organında yer alan bakteri depoları bedende eşit düzeyde kullanılmaktadır. Apandisit organının tam olarak işlevinin ve görevinin bilinmemesinin en başlıca sebebi ise; apandisit rahatsızlığı yaşayan kişilerin apandisit organlarının alınması olarak açıklanabilmektedir.