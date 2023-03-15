Argan Yağı Faydaları Neler? Argan Yağı Ne İşe Yarar, Neye İyi Gelir ve Nasıl Kullanılır?

Argan yağı ne işe yarar konusu incelenirken bu yağın faydaları üzerinde de durulmuştur. Argan yağı faydaları nelerdir konusunu araştırmak için internet kaynaklarından da yararlanabilirsiniz. Argan yağı neye iyi gelir konusu üzerine yazılmış çok sayıda bilimsel eser vardır. bu doğal yağın nasıl kullanılacağı da merak edilen sorulardan biridir. Argan yağı nasıl kullanılır sorusunun cevabını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Argan Yağı Ne İşe Yarar?

Argan yağı, ülkemizde de popülerliği günden güne artan doğal yağlardan biridir. Özellikle saç bakım ürünlerinin içinde argan yağı katkısının olduğunu görürsünüz. Bunun yanında söz konusu yağın cilt bakımı için de çok önemli olduğu dikkat çeker. Argan ağacının argan meyvesinden elde edilen bu doğal yağın ana vatanı Fas'tır. Argan yağı ile ilgili yapılan araştırmaların gün geçtikçe daha profesyonel bir boyuta ulaştığı görülür.

Argan Yağı Faydaları Nelerdir?

Argan yağının mucizevî sayılabilecek çok fazla faydası vardır. Bu faydalar arasında dikkat çekenleri aşağıda bulabilirsiniz.

Güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı vücudu korur.

Cildin nemlenmesini sağlar.

Ciltte bulunan kusurların yok edilmesinde etkilidir.

Vücuttaki enfeksiyonun azaltılmasını sağlar.

Yaraların daha kısa sürede iyileşmesinde etkilidir.

Doğum sonrası çatlakların kapatılmasında etkilidir.

Gözaltı torbalarının yok olmasını sağlar.

Eldeki kuruluğun yok olmasında önemli bir etkiye sahiptir.

Tırnakların canlı görünmesini sağlar.

Argan Yağı Nasıl Kullanılır?

Argan yağı hem cilt hem de saçlar için çok faydalıdır. Eğer saçlarınız için argan yağını kullanacaksanız duş sonrasında saç diplerine uygulama yapılmalıdır. Avuç içine alınan bir miktar argan yağı saç diplerine eşit şekilde dağıtılmalıdır. Uygulama sonrasında saçlar streç film ya da havlu ile sarılmalıdır. Yarım saat bekleme sonrasında saçlar şampuan ile yıkanabilir.

Argan yağı uygulaması cilt üzerine yapılacaksa, cildin kuru olmasına dikkat edilmelidir. Elinize aldığınız birkaç damla argan yağını, uygulama yapmak istediğiniz yüzeye masaj yaparak sürebilirsiniz. Her akşam yatmadan önce yapacağınız uygulama ile yağın onarıcı etkisinden en yüksek verimi elde edebilirsiniz. Sabah kalktığınızda uygulama noktalarında iyileşme ve nemlenme etkisini hissedeceksiniz.