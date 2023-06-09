Armut Kabız Yapar Mı? Yetişkinlerde, Bebeklerde, Emziren Annelerde Armut Kabızlık Yapar Mı?

Armut kabız yapar mı araştırması için sağlık kaynaklarından yararlanabilirsiniz. Bunun yanında besinlerle ilgili kaynaklar da size yol gösterecektir. Armut anne sütüne gaz yapar mı veya armut kabız mı yapar ishal mi sorularını da araştırmak isteyebilirsiniz. Armut bebeğe kabızlık yapar mı sorusu, yeni anne olmuş kişiler için çok önemli bir konudur. Yetişkinlerde armut kabız yapar mı sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Armut Kabız Yapar Mı?

Armut, lif bakımından çok zengin olan bir meyvedir. Bu özelliği ile armut kabızlığa da iyi gelir. Orta büyüklüğe sahip olan bir armutta yaklaşık 5,5 gr lif vardır. Bu oran, sağlıklı bir kişinin günlük ihtiyacı olan lif miktarının % 22'sini karşılar.

Lif bakımından zengin olan besinler kabızlık sorununa da iyi gelir. Doğal olarak armut, kabızlığa iyi gelen bir meyvedir. Kabız olan kişiler armut tükettiğinde kısa süre içerisinde kabızlık sorununun azaldığını görecektir.

Armut Bebeğe Kabızlık Yapar Mı?

Armudun hiçbir şekilde kabız yapma etkisi yoktur. Annenin çokça tükettiği armut da bebekte kabızlık sorununa neden olmaz. Annenin aldığı tüm besin kaynakları, anne sütü yolu ile bebekte etkisini gösterecektir. Alınan besinlerde özellikle gaz yapıcı etkisi olan besin kaynaklarından uzak durmakta fayda vardır. Bebeğin huzurlu olması için bu prensip çok önemlidir.