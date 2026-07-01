Aşırı sıcaklar sağlığı tehdit ediyor

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte sıcak çarpması, sıvı kaybı, tansiyon dengesizlikleri ve böbrek fonksiyonlarında bozulma gibi sağlık sorunlarının daha sık görülebileceğine dikkat çeken Dr. Seyfi Yılmaz, özellikle risk grubunda yer alan vatandaşların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmaları, yeterli miktarda su tüketmeleri ve doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmamaları gerektiğini belirtti.

"SICAK ÇARPMASINI HAFİFE ALMAYIN"

Sıcak çarpmasının hayati tehlike oluşturabilecek ciddi bir tablo olduğuna dikkat çeken Dr. Seyfi Yılmaz, "Baş dönmesi, şiddetli halsizlik, bulantı, kusma, yüksek ateş, bilinç bulanıklığı ve bayılma gibi belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" ifadelerini kullandı.



"KRONİK HASTALAR RİSK ALTINDA"

Kalp ve damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet ve böbrek hastalığı bulunan kişilerin sıcak havalardan daha fazla etkilendiğini vurgulayan Dr. Yılmaz, düzenli ilaç kullanan hastaların tedavilerini aksatmaması, doktor önerisi olmadan ilaç dozlarında değişiklik yapmaması ve sıvı tüketimine özen göstermesi gerektiğini söyledi.



"BOL SIVI TÜKETİN, GÜNEŞTEN KORUNUN"

Aşırı sıcaklardan korunmanın en etkili yollarının yeterli sıvı tüketimi ve doğru yaşam alışkanlıkları olduğunu belirten Dr. Seyfi Yılmaz, susamayı beklemeden gün boyunca su içilmesini, ağır ve yağlı yiyecekler yerine hafif besinlerin tercih edilmesini, açık renkli ve ince kıyafetler giyilmesini önerdi. Ayrıca, güneş ışınlarının en yoğun olduğu 11.00-16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini hatırlattı.