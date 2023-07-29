Aşırı sıcakların bilinmeyen riski! Sinirli hissediyorsanız dikkat

Yaşamsal rutin, uyku düzeni, beslenme düzeni ve sosyal hayatın yanında mevsimsel döngülerin ve hava sıcaklığının da ruh sağlığını ve psikolojiyi oldukça etkilediğini belirten Psikiyatri Uzmanı, Uzm. Dr. Ecem Çelik, “Birçok bilimsel araştırmaya göre aşırı sıcak havalar intihar, depresyon, suç oranı, aşırı sinirliliği artmaktadır.” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 29.07.2023 11:33 PAYLAŞ ABONE OL

Aşırı sıcak havanın, yoğun nemin, birden bire değişen havanın çabuk öfkelenme, tahammülsüzlük, aşırı sinirlilik, tolerans azlığı, halsizlik ve yorgunluk gibi etkiler oluşturduğunu belirten Psikiyatri Uzmanı, Uzm. Dr. Ecem Çelik, hava şartlarının uyku kalitesi, beslenme düzeni, yaşamsal rutinleri de oldukça etkilediğinin altını çizdi ve sözlerine şöyle devam etti, "Bunaltıcı sıcaklar başta halsizlik ve uykusuzluk olmak üzere, kişinin gün içerisindeki işlerde de veriminin düşmesine ve dikkat sorunları yaşamasına sebep oluyor. Üst üste yaşanan uyku döngüsündeki bu düzensizlikler kişinin yaşam kalitesini de ciddi ölçüde düşürüyor. Kişi günlük yaşamında uykusuzluğun etkisiyle dünün yorgunluğunu ertesi güne taşıyor ve daha sabırsız, daha isteksiz oluyor. Bu yalnızca kendimizle değil çevremizle ilişkimizi de etkileyen, sosyal yaşamımızdaki ilişkilerimize de yansıyan bir sorun haline gelebiliyor."



AŞIRI SICAKLARIN FİZİKSEL OLDUĞU KADAR RUHSAL ETKİLERİNİ DE GÖZ ARDI ETMEMEK GEREKLİ

Bunaltıcı sıcak ve yoğun neme uzun süre maruz kalındığında, vücudun terleme ile suyu ve buna bağlı olarak mineralleri de kaybettiği, bunlar doğru su ve sıvı tüketimi ile telafi edilmediğinde de kaslarda, böbreklerde ve dolaşım sisteminde ve birçok başka şekilde fiziksel etkiler oluşturduğunu belirten Uzm. Dr. Ecem Çelik, "Ancak unutmamak ve ihmal etmemek gerekir ki bu durumun merkezi sinir sistemi ve ruh sağlığı üzerinde de ciddi olumsuz etkileri vardır. Aşırı sıcak havalar kişide çarpıntı, nefes darlığı, bayılma hissi, bunalma veya panik hali oluşturabilir. Ayrıca sıcaklardan kaynaklanan iştahsızlık sağlıklı bir beslenme düzeni, yoğun çay, kahve ve alkol tüketimi de yaşam kalitesini düşüren etkenlerdendir ve bunlar fiziksel olarak olumsuz tablolar oluşturduğu gibi ruh sağlığımızı da o derece yakından etkiler. Bu dönemde zihinsel yorgunluk, reflekslerde zayıflama, kaygı, endişe, stres bozukluğu, karmaşık keder, suçluluk, depresyon, anksiyete bozuklukları, somatik şikayetler, zayıf konsantrasyon, uyku güçlüğü, cinsel işlev bozukluğu, sosyal kaçınma, sinirlilik, intihar düşüncesinde artış görülebilir" dedi.