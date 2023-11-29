Aşırı soğuklarda bunlara dikkat! Geri döndürülemez hasara neden olabilir...



"Deri ısısı, 25'in altına indiğinde donma belirtileri başlar"

Normal vücut sıcaklığının 37 derece olduğunu belirten Zehra Yıldız Çevirgen, deri ısısı 25 derecenin altına düştüğünde kişinin donma belirtileri göstereceğini söyledi. Herkesin birinci, ikinci ve geri dönüşümü olmayan üçüncü dereceden donma vakalarıyla karşılaşabileceğine dikkat çekerek, "Dokulara, yeterince oksijen gitmeyeceği için ciltte ödem ve morarmalar görülür. Hatta deride baloncuklar oluşabilir" diyerek belirtiler hakkında bilgi verdi.





"El, ayak ve burunda kızarıklık ve ağrı"

Soğuk havalarda karşılaşılacak diğer bir durum ise hipotermi yani kişinin normal vücut ısısının 35C'nin altına düşmesi. Zehra Yıldız Çevirgen, hipoterminin vücudun uzun süre üretebileceğinden daha fazla ısı kaybetmesiyle oluştuğunu anlattı. Soğuğa maruz kalınan sürenin uzaması halinde ilk olarak el, ayak ve burunda kızarıklık ve ağrı gelişeceğini söyledi.



"Hipotermi artıkça uyku yapıyor"

Zehra Yıldız Çevirgen, durum ilerledikçe kişinin derisinde pürüzler, karıncalanmalar ve sızlama hissi ile renk değişiklikleri olabileceği, his kayıpları ile bitkinlik halinin gözlemlenebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Hipoterminin ilerlemesiyle kişinin uykusunun gelebileceğini ve ölüm riskinin de baş göstereceğine değindi. Bu nedenle soğuktan etkilenen kişilerin mümkün olduğunca uyanık tutulması gerektiğinin altını çizdi.