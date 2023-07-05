Aşırı terleme o rahatsızlığın habercisi! Şikayetler arasında bunlar da varsa...

Aşırı terlemede uygulanabilecek tanı yöntemlerinden bahseden Dr. Öğr. Üyesi Kolbaş, "Tanıya yardımcı olacak en önemli yol gösterici hastanın hikâyesidir. Bölgesel primer hiperhidrozda ek teste gerek yoktur. Ancak genel terleme varsa veya yapılan fizik muayenede ek patoloji tespit edilirse, tespit edilen bulgulara göre ilgili tıbbi branşların da değerlendirmesi istenir" ifadelerini kullandı.

"TEDAVİ BİÇİMİNE GÖRE DOKTOR SEÇİLMELİ"

Genel terleme problemleri için dermatoloji, dâhiliye ya da göğüs hastalıkları uzmanına gidilebileceğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Kolbaş, "Fakat el ve koltuk altında yaşanan terlemeler için tedavi biçimine ya da yöntemine göre doktor seçilmelidir. Aşırı terlemenin altında bilinen veya tespit edilen hastalık varsa öncelikli tedavi altta yatan hastalığın tedavisidir. Primer bölgesel terleme şikâyeti olan hastalarda cerrahi olmayan, cerrahiye benzeyen ve cerrahi tedavi seçenekleri mevcuttur. Cerrahi olmayan tedavi bölgesel uygulanan veya ağızdan alınan ilaçlarla yapılır. Cerrahiye benzeyen tedavi seçenekleri ise botoks uygulaması ve iyontoferez uygulamalarıdır."