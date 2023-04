Aşırı tüylenme hastalık habercisi olabilir

EN YAYGIN NEDENİ POLİKİSTİK OVER SENDROMU

Hirsutizmin en yaygın nedenlerinden birinin polikistik over sendromu olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Doğan, "Hirsutizmin nedeni, yüzde 65-85 oranında polikistik over sendromudur. Üreme çağındaki kadınlarda en sık görülen endokrin bozukluktur. Polikistik over sendromlu hastalarda aşırı kıllanma, sivilcelenme, adet düzensizlikleri, kısırlık, yeme bozuklukları görülebilir" diye sözlerine devam etti.