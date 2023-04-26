Aşırı tüylenme hastalık habercisi olabilir

"Hirsutizm, normalde kadınlarda kıl bulunmaması gereken alanlarda erkek tipi kıllanma yaşanması sorunudur" diyen Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Hatice Karaköse Doğan, Her 100 kadından yaklaşık 10'unda aşırı kıllanma sorunu olduğunu söyledi. Doğan, "Kadınlarda normalde az veya hiç kıl bulunmayan çene-yüz, üst dudak, göğüs, üst karın, alt karın, üst sırt, alt sırt, üst kol ve üst bacak bölgelerinde normalden fazla, koyu renkli ve sert kıllanma olması durumunda hirsutizm tanısı konulur " dedi.

TEDAVİ ALTTA YATAN NEDENE GÖRE BELİRLENİR

Hirsutizm yani tüylenmenin bir belirti ve bulgu olduğunu söyleyen Doğan, "Hirsutizm başlı başına bir tanı değil, kadınlarda altta yatabilecek neden açısından uyarıcı niteliktedir. Tüylenmeye sebep olan hastalığın tespiti ve tedavisi önemlidir. Hirsutizmli kadınlarda androjen yüksekliğine bağlı olarak kısırlık, sivilcelenme, erkek tipi saç dökülmesi ve adet düzensizlikleri görülebilir. Hatta androjen düzeylerinin çok yüksek olduğu durumlarda veya hızlı androjen artışının olduğu durumlarda memelerde küçülme, erkek tipi kas kitlesi artışı ve seste erkek tipi kalınlaşma şeklinde klinik tablo ortaya çıkabilir. Ani başlayan ve hızla artış gösteren hirsutizm bulguları dikkatli olmayı gerektirir ve sebep olan hastalık tespit edilip tedavisi hemen başlanmalıdır" diye konuştu.