Atoni Nedir? Doğum Sonrası Atoni Neden Olur, Belirtileri Neler ve Nasıl Tedavi Edilir?

Atoni nedir diye öğrenmek mi istiyorsunuz? Eğer öyleyse içeriğimiz tam size göre. Atoni ne demek, olursa ne olur, belirtileri neler tüm bu soruların cevaplarına bulduk. Bu sorunu yaşamak istemeyenler için doğum sonrası atoni nasıl tedavi edilir bilinmesi gerekmektedir. Bunun yanında sezaryende atoni kanaması neden olur diye de düşünebilirsiniz. Tüm bu cevaplarla birlikte atoni nedir, ne demek gibi soruları ayrıntılı bir şekilde haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Atoni Nedir?

Doğum sonrası kanamalar lohusa kanaması olarak da bilinir ve doğumdan sonra rahmin yeniden toparlanması adına normal kabul edilir. Ortalama 6 hafta kadar süren normal lohusa kanaması ilk günlerde yoğun bir regl kanaması gibi olur ve gittikçe pembeleşir, kahverengi lekelenmelere dönüşür ve 6 haftanın sonunda tamamen bitmesi beklenir. Lohusalık döneminde olan kanamalar, belirli bir seviyeye kadar normal kabul edilir. Ama bazı durumlarda bu kanamalar, çeşitli rahatsızlıkların belirtisi de olabilir.

Bebeğin doğumundan sonra yeniden küçülmeye ve toparlanmaya başlayan rahmin belirli bir süre boyunca kanaması normaldir. Doğumun hemen ardından rahim kasılmaya devam ederek rahim damarlarını sıkıştırır ve bu sayede kanama zamanla durur. Fakat rahim atonisi sebebiyle bazen rahimde kasılma olmaz. Rahim atonisi veya uterin atoni, doğumdan sonra ortaya çıkabilecek ciddi bir durum olabilir. Uterin atoni önlem alınmadığı yada gerekli tedavinin uygulanmadığı takdirde yaşamı tehdit eden bir duruma dönüşebilir. Bir kadının bu durumu yaşaması durumda acil tedavi edilmesi gerekmektedir.

Uterin atoni tıbbi anlamda rahim kaslarında ton kaybı anlamına gelir. Doğum sırasında rahim kasları kasılır ve kan damarlarını sıkıştırır ve kan akışını azaltır. Bu da pıhtılaşma olasılığını artırır ve kanamayı önler. Ancak doğumdan sonra rahim kasılamadığında rahim atonisi olarak bilinir ve bu doğum sonu kanamaya yol açabilir.

Atoni Neden Olur?

Normalde hem normal doğum hem de sezaryen sonrası rahim hemen kasılır ve sertleşir. Bu şekilde doğum sonrası aşırı kanama, vücudumuzun normal mekanizmaları çalıştığında, engellenir. Eğer rahim yeterince kasılamazsa ya da hiç kasılmazsa, kanama olur ve bu duruma atoni kanaması denir. Bazen kısa sürede rahim tekrar kasılmaya başlar; bazen de rahimin kasılmaya başlaması için geçen süre uzar.

Doğum sonrası kanama sıklığı %1-5. Gelişmiş ülkelerde sıklık daha yüksektir. Atoni, 20 doğumda 1 görülür. Kabaca rahim kas yapısının kasılma kabiliyetini kaybetmesidir. Ani kanama ile kendini gösterir. Rahime dokunduğunuzda gevşek olduğunu hissetmeniz ile tanı konulur.

Atoni görülmesinin nedenleri ise su şekilde sıralanabilir:

- Rahimin aşırı gerilmesi: Daha önce 5'den fazla doğum yapmış olmak, su fazlalığı, iri bebek, çoğul gebelik

- Rahimi gevşetecek ilaçlar kullanıyor olmak

- Hızlı doğum eylemi

- Uzamış doğum eylemi

- Doğum indüksiyonu

- Koryoamnionit (enfeksiyon)

- Halojenli anestezi

- Myomlar

- Önceki doğumlarında rahimin kasılma ve toplanma yetersizliği öyküsü olması

- Plasentanın elle çıkartılması

- Obezite

- İleri yaş gebeliği (anne yaşının 35 üzerinde olması)

- Doğum indüksiyonu

- Uterus inversiyonu

- Plasenta previa (plasentanın rahim ağzına yerleşmesi)

- Rahim içinde zar ya da plasenta kalması

- İdiopatik (nedensiz)

Çoğu kanama doğumdan hemen sonra meydana gelirken, özellikle sezaryen doğumlarda, atoni belirtileri şu şekilde görülür:

- Doğum sonrası kontrol edilemeyen ve aşırı kanama

- Kan basıncında düşüş

- Kalp atış hızında artış

- Ağrı

- Sırt ağrısı

Sağlıklı bir teşhis ve tedavi için uzman bir doktora başvurmanızı tavsiye ederiz.

Atoni Tedavisi

İlk tedavinin amacı kanamayı durdurmak ve kaybedilen kanın yerine koymaktır. Tıp uzmanları, gecikmeden anneye sıvı, kan ve kan ürünleri verilmesini sağlar.

Diğer tedavi yöntemleri şunları içerir:

- Doktorun rahmi sıkıştırdığı bir rahim masajı

- Oksitosin, metilergonovin ve prostaglandinler dahil reçeteli uterotonik ilaçlar

- Kan nakilleri

Durumun şiddetli olduğu durumlarda tedavi şunları içerir:

- Kan damarlarını bağlamak için bir ameliyat.

- Uterin Arter Embolizasyonu - Uterusa kan akışını engellemek için uterin artere küçük ve küçük parçacıkların enjekte edilmesini içerir.

Sağlıklı ve uygun bir tedavi için uzman doktorunuza danışmanını tavsiye ederiz.