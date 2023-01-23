Atopik Cilt Ne Demek? Yetişkinlerde ve Bebeklerde Atopik Cilt Neden Olur ve Nasıl Düzelir?

Atopik cilt ne demek, bir diğer ismiyle egzama, daha çok kuru ciltlerde görülen yoğun kaşıntıya neden olan cilt sorunlarıdır. Atopik daha çok çocuklarda görülüyor olsa bile yetişkinlerde de meydana gelmektedir. Kişinin kendinde veya ailede egzama ve astım gibi hastalıkların meydana gelmesi durumunda görülme oranı daha fazladır. Dış faktörler ya da besin alerjisi gibi etmenler atopik oluşmasında etkili olsa bile hastalığın sebebi net bir şekilde saptanmaktadır. Atopik cilt nasıl düzelir aşağıda inceleyelim.

Atopik Cilt Ne Demek?

Atopik cilt nedir, yoğunluğu giderek artan, uzun zaman devam eden ve yineleyen bir cilt problemidir. Atopik cilt neden olur iki seçenek vardır; birincisi aşırı reaksiyon gösteren bir bağışıklık sistemi ve cilt bariyerinin fazla kuru olması, ikincisi ise etrafta oluşan alerjenler ya da belli dış faktörler varsa atopik cilt sorunları görülebilmektedir. Atopik bir cilde sahip olmak günümüz şartlarında fazlasıyla rastlanılan bir problem olmasıyla birlikte, alınacak önlemler ve cilde uygulanacak vitamin ve desteklerle daha sağlıklı hale getirilebilir. Atopik cilt neden olur biraz daha detaylı inceleyelim. Çocuklarda erken yaşlarda görülmektedir. Atopik yürüyüş olan nitelendirilen sürecin ilk adımında yer almaktadır. Bu özelliği ile ileriki yaşlarında astım ve alerjik gibi rahatsızlıkların gelişiminin habercisi olarak bilinmektedir. Atopik, hastalıkların ve ailelerinin yaşam standartlarını olumsuz bir şekilde yönlendirmektedir.

Yetişkinlerde ve Bebeklerde Atopik Cilt Neden Olur ve Nasıl Düzelir?

Atopik cilt nasıl düzelir, uygulanabilecek en verimli taktiklerden bir tanesi cilt kuruluğunu yoğunlaştıran etkenlerden uzak durmak ve cildi gerekli miktarda nemlendirmek gerektiğidir. Bu sebeple sıcak duşlardan ve cildi tahriş etmekten uzak durmanız gerekmektedir. 10 dakikayı aşmayan, ılık duşları tercih edin ve içerisinde tahriş edici madde barındırmayan temizleyiciler kullanmaya özen gösterin. Çoğunlukla bebeklerde sıklıkla görülen görüntüler yüz ve yanak çevresinde oluşmaktadır. Bebeklerin yanak bölgelerinde kızarıklık, tahriş, ve kuruluk gibi lekeyi andıran şekiller görülmektedir. Bebek yaş aldıkça yüzündeki lekeler yer değiştirmektedir.

Atopik cilt ne demek olduğunu yukarıda detaylı bir şekilde inceledik. Şimdi ise atopik hastalığının belirtilerini sıralayalım;